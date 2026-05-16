Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της «Μασούτης», η απόφαση της αρμόδιας αρχής αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμφωνίας και εκδόθηκε έπειτα από την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση.
Ειδικότερα, η σχετική έγκριση δόθηκε την Παρασκευή (15/5), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών.
Στο πλαίσιο της εξέλιξης αυτής, αναμένεται να διαμορφωθούν νέες ισορροπίες στην αγορά των σούπερ μάρκετ, καθώς ο συνδυασμός των δύο αλυσίδων ενισχύει τη θέση του ομίλου στον κλάδο λιανικής τροφίμων στην Ελλάδα.