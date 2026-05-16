Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ
13:35 - 16 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε το «πράσινο φως» για την εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Κρητικός Α.Ε. από τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., εγκρίνοντας τη μεταβίβαση του αποκλειστικού ελέγχου της πρώτης στην τελευταία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της «Μασούτης», η απόφαση της αρμόδιας αρχής αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμφωνίας και εκδόθηκε έπειτα από την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση.

Ειδικότερα, η σχετική έγκριση δόθηκε την Παρασκευή (15/5), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

Στο πλαίσιο της εξέλιξης αυτής, αναμένεται να διαμορφωθούν νέες ισορροπίες στην αγορά των σούπερ μάρκετ, καθώς ο συνδυασμός των δύο αλυσίδων ενισχύει τη θέση του ομίλου στον κλάδο λιανικής τροφίμων στην Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2026 - 13:27
