Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Παρότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε την Παρασκευή (15/5), η ενεργειακή κρίση στην Κούβα παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα αποθέματα πετρελαίου έχουν εξαντληθεί. Παράλληλα, να σημειωθεί ότι το τελευταίο κύμα διακοπών ρεύματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους πολίτες.

Πιο αναλυτικά, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επανήλθε χθες σε ολόκληρη την Κούβα, ύστερα από εκτεταμένο μπλακάουτ, ωστόσο η ενεργειακή κρίση στο νησί της Καραϊβικής παραμένει οξεία, καθώς τα αποθέματα πετρελαίου έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί.

Όπως μεταδίδει η Le Monde, το νησιωτικό κράτος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, το οποίο βρίσκεται υπό αμερικανικό ενεργειακό αποκλεισμό από τον Ιανουάριο, αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες εξαιρετικά χαμηλά ενεργειακά αποθέματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το AFP, περίπου το 65% της κουβανικής επικράτειας βρέθηκε ταυτόχρονα χωρίς ρεύμα την περασμένη Τρίτη (12/5).

Την Τετάρτη, ο υπουργός Ενέργειας Βισέντε δε λα Ο Λέβι δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας «έχουν εξαντληθεί».

Μετά τις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν την Πέμπτη σε επτά από τις δεκαπέντε επαρχίες της χώρας, η εθνική εταιρεία ηλεκτρισμού (UNE) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το ηλεκτρικό δίκτυο είχε επανασυνδεθεί.

Παρόλα αυτά, οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος συνεχίστηκαν, ενώ μία από τις σημαντικότερες και παλαιότερες θερμοηλεκτρικές μονάδες της Κούβας - που στηρίζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - παρέμενε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Επισημαίνεται ότι το νέο μπλακάουτ προκάλεσε κύμα δημόσιας αγανάκτησης.

Η Αβάνα αποδίδει τις σοβαρές ενεργειακές ελλείψεις στο αμερικανικό εμπάργκο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η κρίση οφείλεται στην κακή διαχείριση της κουβανικής κυβέρνησης.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να έχει επιβάλει κυρώσεις στην Κούβα και να έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ανάληψης ελέγχου του νησιού.

Παρά την ένταση, οι διακυβερνητικές συνομιλίες συνεχίζονται. Ειδικότερα, στις 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε υψηλού επιπέδου διπλωματική συνάντηση στην Αβάνα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 2016 που κυβερνητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ προσγειώθηκε στην κουβανική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συναντήθηκε με ανώτερους Κουβανούς αξιωματούχους στην Αβάνα, με την κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας να παρουσιάζει την επίσκεψη ως μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στις διμερείς σχέσεις.