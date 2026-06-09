Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Σκόπιμη κατάρριψη ή λάθος;

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ευθύνεται για την πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου «Απάτσι» στα Στενά του Ορμούζ, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως δίνουν μια διαφορετική διάσταση στο περιστατικό.

Πιο αναλυτικά, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια περιπολίας στα Στενά του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι οι δύο χειριστές του είναι σώοι και δεν υπέστησαν τραυματισμούς.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητη μια τέτοια ενέργεια.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Μέχρι την ανάρτηση του Τραμπ δεν υπήρχε καμία επίσημη ανακοίνωση από τις αμερικανικές δυνάμεις σχετικά με τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, ενώ – όπως αναφέρεται στα διεθνή μέσα – ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί εάν ήταν λάθος ή σκόπιμη επιθετική ενέργεια.

Ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ, του ισραηλινού Channel 12 και του Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι το ελικόπτερο επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, γεγονός που οδήγησε στην πτώση του.

{https://x.com/BarakRavid/status/2064392995118411871}

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή που φέρεται να γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης, το αμερικανικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με ιρανικό drone τύπου Shahed.

Εν τω μεταξύ, ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, άφησε να εννοηθεί πως η πτώση του αμερικανικού ελικοπτέρου ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα.

«Οι ξένες δυνάμεις που επιχειρούν κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπες με κινδύνους λόγω δικών τους ανθρώπινων λαθών, απλών ατυχημάτων ή ακόμη και επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

{https://x.com/araghchi/status/2064410758587339035}

Πρόκειται για την πρώτη απώλεια ελικοπτέρου «Απάτσι» από την έναρξη της σύρραξης με το Ιράν. Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αποστολές αεροπορικής υποστήριξης, αναγνώρισης και επιθέσεων ακριβείας, ενώ έχουν αξιοποιηθεί και σε επιχειρήσεις εναντίον μικρών ιρανικών πλωτών μέσων.

Σημειώνεται πως το διμελές πλήρωμα, αποτελούμενο από τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη, διασώθηκε με τη συνδρομή θαλάσσιου drone.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε γνωστοποιήσει ότι το ελικόπτερο AH-64 Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διάρκεια περιπολίας στην ευρύτερη περιοχή.