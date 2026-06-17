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ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο
Ειδήσεις
17:06 - 17 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν άνοδο τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας ότι η καταναλωτική δαπάνη παραμένει ανθεκτική, παρά την επιβάρυνση που προκαλούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη (17/6), η συνολική αξία των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,9%, μετά την αναθεωρημένη άνοδο 0,4% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται σε ονομαστικές τιμές και δεν έχουν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό.

Καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση του δείκτη είχαν τα πρατήρια καυσίμων, όπου οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 3,4%, ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών της βενζίνης τον Μάιο λόγω των εξελίξεων στη σύγκρουση με το Ιράν. Ακόμη και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πωλήσεις καυσίμων, οι λιανικές πωλήσεις εμφάνισαν αξιοσημείωτη αύξηση 0,7%.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές συνέχισαν να ενισχύουν τις αγορές τους τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων κινήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών. Παράλληλα, μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όπως η Target και η Walmart, έχουν αναφερθεί στη διατήρηση ισχυρής ζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντέχουν τις πιέσεις που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη περίοδος υψηλού πληθωρισμού.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν 11 από τις 13 βασικές κατηγορίες λιανικών πωλήσεων. Ξεχώρισαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία ενίσχυση των τελευταίων περίπου δώδεκα μηνών.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία συναλλαγών με τραπεζικές κάρτες που δημοσίευσαν οι Bank of America, JPMorgan Chase και PNC Financial Services Group. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες συνέχισαν να κινούνται ανοδικά τον Μάιο, υποβοηθούμενες τόσο από τις αυξημένες επιστροφές φόρων όσο και από τη θετική πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, οι αναλύσεις των συναλλαγών αποκαλύπτουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων. Τα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους με ταχύτερο ρυθμό, ενώ τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις από το αυξημένο κόστος δανεισμού και τους περιορισμένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Επιπλέον, πρόσφατα οικονομικά στοιχεία καταγράφουν μείωση των πραγματικών μισθών και πτώση του ποσοστού αποταμίευσης, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα των καταναλωτών να διατηρήσουν τους ίδιους ρυθμούς κατανάλωσης στο μέλλον.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λεγόμενη «ομάδα ελέγχου» των λιανικών πωλήσεων, η οποία χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Οι πωλήσεις αυτής της κατηγορίας, που εξαιρεί τα εστιατόρια, τα πρατήρια καυσίμων, τους εμπόρους αυτοκινήτων και τα καταστήματα οικοδομικών υλικών, αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Μάιο.

Αντίθετα, η κατηγορία των εστιατορίων και των μπαρ – η μοναδική υπηρεσία που περιλαμβάνεται στην έκθεση λιανικών πωλήσεων – σημείωσε οριακή κάμψη 0,1%, μετά τη σημαντική άνοδο που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

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