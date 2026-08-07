Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Ένας έφηβος, οπλισμένος με πιστόλι, σκότωσε οκτώ ανθρώπους στην Ταϊλάνδη, εκ των οποίων οι έξι μέσα σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές και η αστυνομία της χώρας.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, ο ανήλικος αρχικά σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του, χρησιμοποιώντας το πιστόλι που ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο λύκειο όπου φοιτούσε και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έξι άτομα: τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς.

Ο δράστης, ηλικίας 14 ή 15 ετών και μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου, έχασε επίσης τη ζωή του, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στον χώρο του εγκλήματος εντοπίστηκαν ακόμη 34 σφαίρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο έφηβος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά ή αν έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Παράλληλα, οι αρχές δεν έχουν κάνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

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Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης 15 μαθητές του σχολείου στην επαρχία Νονθαμπούρι, βόρεια της πρωτεύουσας, οι οποίοι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών της Ταϊλάνδης Πολάπι Σουβουντσβί, ο οποίος μίλησε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Thai PBS.

«Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ, μιλώντας από την έδρα της κυβέρνησης.

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«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την κατοχή πυροβόλων όπλων», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον δράστη να φορά τη μωβ σχολική στολή του και μια μαύρη τσάντα χιαστί, ενώ στο έδαφος διακρίνονται κάλυκες.

«Είδα χιλιάδες μαθητές να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί δεν φορούσαν καν παπούτσια», περιέγραψε ο Θονγκτσάι Θανακάτ, οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί που εργάζεται εδώ και περίπου δύο δεκαετίες έξω από το σχολικό συγκρότημα.

«Είδα το πτώμα ενός μαθητή που είχε πληγεί από σφαίρα στο κεφάλι», πρόσθεσε. «Είναι αληθινά θλιβερό».

Η Ταϊλάνδη συγκαταλέγεται στις χώρες της περιοχής με τα υψηλότερα ποσοστά οπλοκατοχής, καθώς εκτιμάται ότι κυκλοφορούν περίπου 10 εκατομμύρια όπλα, δηλαδή περίπου ένα για κάθε επτά κατοίκους.

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