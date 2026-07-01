ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ διατήρησε τη δυναμική της και τον Ιούνιο, με τις προσλήψεις να ολοκληρώνουν το ισχυρότερο τρίμηνο των τελευταίων περισσότερων από 14 μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών ADP, που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 98.000 θέσεις εργασίας, μετά την άνοδο των 122.000 που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Το αποτέλεσμα κινήθηκε χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση κατά 120.000 θέσεις.

Τα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, έπειτα από μια περίοδο ανομοιογενούς πορείας στις προσλήψεις. Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρουσιάζουν αύξηση, ενώ οι απολύσεις εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Εφόσον η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί και από τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, ενδέχεται να ενισχυθούν οι εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους, επιδιώκοντας να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σημαντική συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης είχαν οι κλάδοι της εκπαίδευσης και της υγείας, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν περίπου το ήμισυ των νέων θέσεων εργασίας. Ακολούθησαν το εμπόριο, οι μεταφορές, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και ο χρηματοοικονομικός τομέας. Η ενίσχυση των προσλήψεων καταγράφηκε σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων ή τη γεωγραφική περιοχή.

«Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται πλέον περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσουν νέα εργασία, ωστόσο υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι σε ορισμένους κλάδους παρατηρούνται ελλείψεις διαθέσιμου εργατικού δυναμικού», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Νέλα Ρίτσαρντσον, η οποία είναι συνεργάτιδα του Bloomberg.

Η έκθεση της ADP, η οποία εκπονείται σε συνεργασία με το Stanford Digital Economy Lab, καταγράφει ακόμη ότι όσοι εργαζόμενοι άλλαξαν εργοδότη είδαν τις αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 6,6% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο του προηγούμενου μήνα. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που παρέμειναν στην ίδια θέση κατέγραψαν σχεδόν αμετάβλητη αύξηση μισθών, στο 4,4%.

Η κυβερνητική έκθεση για την απασχόληση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί την Πέμπτη και περιλαμβάνει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, εκτιμάται ότι θα δείξει αύξηση κατά 115.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο στις προσλήψεις από τα μέσα του 2024.

Για τους επόμενους μήνες, το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο η αγορά εργασίας θα ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας και η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενδέχεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε συμβάλει στην άνοδο του πληθωρισμού και στη σημαντική επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος.

Η ADP βασίζει την ανάλυσή της σε στοιχεία μισθοδοσίας που αφορούν περισσότερους από 26 εκατομμύρια εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες.