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H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων
Ειδήσεις
17:43 - 11 Ιουλ 2026

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Reporter.gr Newsroom
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Η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάζει ως παράνομο το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας–Κατεχομένων για αγωγό φυσικού αερίου, επικαλούμενη παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. 

Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση στα Κατεχόμενα υπέγραψαν χθες Μνημόνιο Κατανόησης για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο πλευρές. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Τούρκου αντιπροέδρου, Τζεβντέτ Γιλμάζ, στα Κατεχόμενα.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ουνάλ Ουστέλ, δήλωσε ότι το Μνημόνιο αποτελεί «το πρώτο βήμα ενός στρατηγικού οράματος που θα διαμορφώσει τα επόμενα 100 χρόνια της 'Τουρκικής Κύπρου'».

Σύμφωνα με την DW, ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα εκτείνεται σε περίπου 97 χιλιόμετρα, από την περιοχή της Αλάνιας στη νότια Τουρκία έως το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, έχει δηλώσει ότι η φάση των μελετών και του τεχνικού σχεδιασμού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ενώ ο αγωγός προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028.

Kυπριακή Δημοκρατία: «Παράνομο το Μνημόνιο»

Ο Ουστέλ τόνισε ότι το έργο θα μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του σχεδίου, ο αγωγός θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τη μεταφορά πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου προς τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω της Τουρκίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και καταδίκασε το Mνημόνιο ως παράνομο. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία «μία ακόμη εκδήλωση της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το υπουργείο υποστήριξε ότι το έργο παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Παράλληλα, η Λευκωσία ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες ενέργειες μέσω νομικών, πολιτικών και διπλωματικών πρωτοβουλιών στα διεθνή φόρουμ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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