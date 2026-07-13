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Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»
Ειδήσεις
16:26 - 13 Ιουλ 2026

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και του διαλόγου απηύθυνε ο πάπας Λέων ΙΔ', εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την αναζωπύρωση των πολεμικών συγκρούσεων σε διάφορες περιοχές του κόσμου και καλώντας τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς, ο ποντίφικας σημείωσε ότι «στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και σε πολλές ακόμη περιοχές του πλανήτη ξανάρχισαν να φυσούν άνεμοι πολέμου», οι οποίοι, όπως είπε, «σπέρνουν θάνατο, τρόμο και πλήττουν για ακόμη μία φορά αθώους ανθρώπους».

Ο πάπας κάλεσε τους λαούς να μην επιτρέψουν στις εξελίξεις αυτές να καταπνίξουν την ελπίδα για ειρηνική συνύπαρξη.

«Ας μην αφήσουμε αυτούς τους ανέμους να σβήσουν τη φλόγα της ειρήνης και της ελπίδας, ακόμη κι όταν μοιάζει αδύναμη και εύθραυστη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη μοναδική οδό για την επίλυση των διεθνών κρίσεων.

Όπως υπογράμμισε, μόνο μέσα από τη συνάντηση και τη συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί μια σταθερή και δίκαιη ειρήνη, που θα επιτρέψει στους λαούς να συνυπάρξουν με ασφάλεια, αμοιβαίο σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Βατικανού για την προώθηση της ειρήνης, από αύριο και για τρεις ημέρες το Καστέλ Γκαντόλφο, όπου βρίσκεται η θερινή κατοικία του πάπα, θα φιλοξενήσει διεθνή συνάντηση με τη συμμετοχή δεκάδων βραβευμένων με Νόμπελ, πρώην αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, εκπροσώπων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή προτάσεων για την ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου που θα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης, της διεθνούς συνεργασίας και του αφοπλισμού.

Την ίδια ώρα, στο Βατικανό βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το επίσημο ταξίδι που θα πραγματοποιήσει ο πάπας Λέων ΙΔ' στη Γαλλία το προσεχές φθινόπωρο.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, αρχιεπίσκοπος Πωλ Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ, επισκέφθηκε το Παρίσι, όπου είχε συνομιλίες με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν την επικείμενη επίσκεψη του ποντίφικα στη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό απένειμε στον αρχιεπίσκοπο Γκάλαγκερ τον βαθμό του Ταξιάρχη του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στις σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και της Αγίας Έδρας.

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