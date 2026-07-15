ΗΠΑ: Απειλούν τις ευρωπαϊκές χώρες με νέες εμπορικές έρευνες όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων

Η Γαλλία και άλλες χώρες βρίσκονται σε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, προκειμένου να αποφύγουν νέες εμπορικές έρευνες σχετικά με τις πρακτικές τιμολόγησης των φαρμάκων τους, δήλωσε την Τρίτη (14/7) ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το Εμπόριο (U.S. Trade Representative), Τζέιμισον Γκριρ.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το POLITICO, το Γραφείο του Εκπροσώπου των ΗΠΑ για το Εμπόριο ξεκίνησε τον περασμένο μήνα έρευνα σχετικά με τις πολιτικές τιμολόγησης φαρμάκων της Γερμανίας, βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, το οποίο παρέχει στον πρόεδρο των ΗΠΑ την εξουσία να επιβάλλει δασμούς ως απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερώσει και άλλες χώρες ότι θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με παρόμοιες διαδικασίες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για πιθανούς τρόπους αποφυγής μιας τέτοιας εξέλιξης, δήλωσε ο Γκριρ σε συνέντευξή του την Τρίτη.

«Είπα: “έχουμε μια διαδικασία βάσει του Άρθρου 301 έτοιμη να ενεργοποιηθεί”», ανέφερε ο Γκριρ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ «θα προτιμούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία».

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξασφαλίσει δέσμευση από το Ηνωμένο Βασίλειο για αύξηση των δαπανών του στον τομέα των φαρμάκων. Τον Απρίλιο, οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν σε συμφωνία βάσει της οποίας η Βρετανία θα αυξήσει τις φαρμακευτικές δαπάνες της, ενώ παράλληλα θα περιορίσει τις εκπτώσεις (rebates) που μπορεί να απαιτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας (National Health Service - NHS) από τους κατασκευαστές φαρμάκων.

Η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι η απειλή επιβολής υψηλότερων δασμών θα ωθήσει και άλλες κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρετανίας.

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε με τους Γερμανούς, οι οποίες είναι δύσκολες συζητήσεις, αλλά γίνονται», δήλωσε ο Γκριρ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης πραγματοποιήσει συνομιλίες για το ζήτημα με Γάλλους αξιωματούχους, καθώς και με άλλες κυβερνήσεις.

«Θα προτιμούσα να μην προχωρήσουμε σε διαδικασίες βάσει του Άρθρου 301 εναντίον τους, αλλά θα το κάνουμε αν χρειαστεί», δήλωσε ο Γκριρ. Ανέφερε επίσης την Αυστραλία ως μία ακόμη χώρα που θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο έρευνας βάσει του Άρθρου 301 σχετικά με την τιμολόγηση των φαρμάκων.

«Το μόνο που θέλουμε είναι μια δίκαιη κατανομή των βαρών», ανέφερε ο Γκριρ.

Από τη δική τους πλευρά, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προειδοποιήσει τις ΗΠΑ να μην επιτρέψουν στην πίεση που ασκούν για την τιμολόγηση των φαρμάκων να εκτροχιάσει μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε πέρυσι. Με βάση τη συμφωνία αυτή, η οποία υπεγράφη στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να περιορίσουν στο 15% τους δασμούς σε πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα.

«Η διατλαντική σχέση θα συνεχίσει να παραμένει ευμετάβλητη», δήλωσε την Τρίτη το πρωί στους ευρωβουλευτές ο Ματίας Γιόργκενσεν, ο κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Έχουμε δει πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον μεμονωμένων κρατών-μελών σχετικά με τους φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και την έναρξη έρευνας βάσει του Άρθρου 301 για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Παρότι αυτή η έρευνα αφορά επί του παρόντος μόνο τη Γερμανία, δεν μπορούν να αποκλειστούν έρευνες που θα αφορούν και άλλα κράτη-μέλη», συμπλήρωσε.