ΗΠΑ: Τρίζουν τα «κόκκινα» κάστρα του Τραμπ – Η μεγάλη μάχη για τη Γερουσία

Δέκα εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών, η μάχη για τη Γερουσία στις ΗΠΑ έχει απλωθεί σε ολόκληρο τον εκλογικό χάρτη – και πλέον φτάνει βαθιά στην καρδιά της «χώρας του Τραμπ».

Όπως σημειώνει το Axios, σε μια κανονική εκλογική χρονιά, οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα ανησυχούσαν ιδιαίτερα για την Αλάσκα, το Κάνσας, την Αϊόβα, το Μισισίπι, τη Νεμπράσκα ή το Τέξας. Όμως αυτή δεν είναι μια κανονική εκλογική αναμέτρηση.

Οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι και οι έξι πολιτείες θα επιστρέψουν τελικά στον παραδοσιακό τους «MAGA μέσο όρο». Ωστόσο, δεν θεωρούν τίποτα δεδομένο.

Το γεγονός ότι αυτές οι πολιτείες παραμένουν στο παιχνίδι έχει μετατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές σε μια παρτίδα πολιτικού σκακιού, προσφέροντας στους Δημοκρατικούς περισσότερα ανοίγματα για επιθέσεις και υποχρεώνοντας τους Ρεπουμπλικανούς να υπερασπιστούν περισσότερα μέτωπα.

Τι ακούγεται στα πολιτικά επιτελεία

Ενώ μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται στις παραλίες, οι πολιτικοί αναλυτές και οι επιτελείς των δύο κομμάτων συνεχίζουν τις συζητήσεις και τις εκτιμήσεις τους. Και το συμπέρασμα που προκύπτει είναι σαφές:

Οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε απόσταση βολής στην Αϊόβα, την Αλάσκα και το Τέξας. Στο Μισισίπι και το Κάνσας έχουν σαφώς δυσκολότερη αποστολή, ενώ στη Νεμπράσκα ο ανεξάρτητος υποψήφιος Νταν Όσμπορν αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη.

Ο πιο καθαρός δρόμος των Δημοκρατικών προς τις 51 έδρες περνά αρχικά από τη διατήρηση του Μίσιγκαν και την κατάκτηση της Βόρειας Καρολίνας και του Οχάιο. Το Μέιν πιθανότατα αποτελεί τον επόμενο στόχο τους. Από εκεί και πέρα, θα χρειάζονται μόλις μία ακόμη έδρα.

Η μεγάλη ανατροπή: Τέξας και Αϊόβα

Από το απόγευμα της Πέμπτης, το Cook Political Report κατατάσσει πλέον τις μάχες για τη Γερουσία στο Τέξας και την Αϊόβα ως «toss-up», δηλαδή ως αναμετρήσεις χωρίς ξεκάθαρο φαβορί.

Προηγουμένως και οι δύο θεωρούνταν πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί είχαν το προβάδισμα.

Έτσι, πλέον έξι έδρες των Ρεπουμπλικανών θεωρούνται είτε «toss-up» είτε γέρνουν προς τους Δημοκρατικούς.

Οχάιο: Ο Σέροντ Μπράουν επιστρέφει

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κερδίσει το Οχάιο στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές, ενώ ο κυβερνήτης και οι δύο γερουσιαστές της πολιτείας είναι Ρεπουμπλικανοί.

Ωστόσο, ο πρώην γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν επιχειρεί μια πολιτική επιστροφή, αυτή τη φορά υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες από εκείνες του 2024.

Ο Τραμπ δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο και τα PAC που συνδέονται με την αγορά κρυπτονομισμάτων δεν έχουν ακόμη εξαπολύσει εναντίον του μια επίθεση αντίστοιχη με τα 40 εκατ. δολάρια που δαπανήθηκαν το 2024.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Fox News, ο Μπράουν προηγείται του Ρεπουμπλικανού Τζον Χάστινγκ με 53% έναντι 45%, διατηρώντας το ίδιο προβάδισμα που είχε και τον Ιούνιο.

Ένα ζήτημα που θα μπορούσε να κοστίσει στον Χάστινγκ είναι η επέκταση των data centers τεχνητής νοημοσύνης, ένα θέμα που προκαλεί ολοένα μεγαλύτερες αντιδράσεις στην πολιτεία.

Αλάσκα: Η Πελτόλα απειλεί τον Σάλιβαν

Ο Δημοκρατικός επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια να στρατολογήσει την πρώην Δημοκρατική βουλευτή Μέρι Πελτόλα, η οποία έχει ήδη κερδίσει δύο φορές εκλογές σε ολόκληρη την πολιτεία.

Για τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από την παρουσία ενός δεύτερου Νταν Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο.

Η Πελτόλα δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Σάλιβαν, σε μια πολιτεία όπου το σύστημα κατάταξης των υποψηφίων ευνοεί τους πολιτικούς που μπορούν να προσελκύσουν ψήφους πέρα από την κομματική τους βάση – μια στρατηγική που η ίδια αξιοποίησε για να κερδίσει την έδρα της στη Βουλή το 2022.

Το Senate Majority PAC, που συνδέεται με τον Σούμερ, έχει ήδη δεσμεύσει 12 εκατ. δολάρια για τηλεοπτικές και ψηφιακές διαφημίσεις.

Αϊόβα: Η οικονομία βάζει τους Ρεπουμπλικανούς σε άμυνα

Δημοκρατικός υποψήφιος δεν έχει κερδίσει προεδρική ή γερουσιαστική εκλογή στην Αϊόβα από το 2012, όταν ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε την πολιτεία.

Ωστόσο, η αγροτική πολιτεία έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις από την εκτίναξη του κόστους των λιπασμάτων και του ντίζελ, αλλά και από τους δασμούς του Τραμπ, γεγονός που έχει υποχρεώσει τους Ρεπουμπλικανούς να περάσουν στην άμυνα.

Ο Σούμερ είχε ξεκινήσει νωρίς την προσπάθεια στρατολόγησης του υποψηφίου που προτιμούσε, του πολιτειακού βουλευτή Τζος Τούρεκ.

Την ίδια στιγμή, η υποψηφιότητα του Ρομπ Σαντ για την κυβερνητική θέση ενισχύει τον ενθουσιασμό των Δημοκρατικών, καθώς η δυναμική του στην κορυφή του ψηφοδελτίου θα μπορούσε να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους υποψηφίους του κόμματος.

Το Senate Majority PAC έχει δεσμεύσει 30 εκατ. δολάρια για τη μάχη στην Αϊόβα.

Τέξας: Η μεγάλη έκπληξη

Το Τέξας έχει απογοητεύσει τους Δημοκρατικούς τόσες πολλές φορές, ώστε – όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το Axios – θα μπορούσε να έχει το δικό του τραγούδι της Έλα Φιτζέραλντ.

Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν ενδείξεις ότι η πολιτική ισορροπία μπορεί να μετακινείται.

Η στήριξη του Τραμπ μεταξύ των Ισπανόφωνων στην κοιλάδα του Ρίο Γκράντε έχει υποχωρήσει, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί δαπάνησαν σχεδόν 20 εκατ. δολάρια σε αρνητικές διαφημίσεις εναντίον του γενικού εισαγγελέα Κεν Πάξτον μόνο στον δεύτερο γύρο των προκριματικών.

Οι Ρεπουμπλικανοί προειδοποιούσαν επί έναν χρόνο ότι μια υποψηφιότητα του Πάξτον θα ήταν πολύ δυσκολότερο να υπερασπιστεί εκλογικά σε σχέση με μια υποψηφιότητα του γερουσιαστή Τζον Κόρνιν, ο οποίος τελικά δεν διεκδίκησε ξανά την έδρα.

Την ίδια στιγμή, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο έχει κυριαρχήσει στη συγκέντρωση χρημάτων και αρκετές πρώιμες δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν να προηγείται οριακά του Πάξτον.

Κάνσας: Το «ασφαλές» κάστρο δεν είναι πλέον τόσο ασφαλές

Ο πάστορας της μεγάλης ευαγγελικής εκκλησίας Άνταμ Χάμιλτον κάνει την επανεκλογή του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ λιγότερο βέβαιη.

Το Cook Political Report υποβάθμισε αυτόν τον μήνα την αναμέτρηση από «solid R» σε «likely R», ενώ δημοσκόπηση που επικαλείται το Senate Majority PAC εμφανίζει τον Μάρσαλ να προηγείται μόλις κατά μία μονάδα.

Ο Σούμερ έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει το Κάνσας ως πολιτεία που αξίζει να παρακολουθείται στενά.

«Το Κάνσας είναι ένα καλό παράδειγμα του γιατί δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις όλες τις πολιτείες με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε πρόσφατα. «Είναι υπουργός, μετριοπαθής Μεθοδιστής και έμπειρος πολιτικός».

Το Κάνσας δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό στη Γερουσία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Ωστόσο, η Δημοκρατική κυβερνήτης Λόρα Κέλι αποτελεί απόδειξη ότι το κόμμα μπορεί να κερδίσει εκλογές σε επίπεδο πολιτείας.

Μισισίπι: Οι περικοπές σε Medicaid και SNAP στο επίκεντρο

Ο Δημοκρατικός Σκοτ Κόλομ επιχειρεί να μετατρέψει σε ανταγωνιστική τη μάχη για την έδρα της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Σίντι Χάιντ-Σμιθ.

Στο δεύτερο τρίμηνο συγκέντρωσε 766.000 δολάρια, ξεπερνώντας σε έσοδα την αντίπαλό του.

Ο Σούμερ χαρακτήρισε πρόσφατα τη Χάιντ-Σμιθ «εξαιρετικά αδύναμη» και τον Κόλομ «σκληρό εισαγγελέα που έχει κερδίσει εκλογές σε μια δύσκολη περιφέρεια».

Οι Δημοκρατικοί εκτιμούν ότι οι περικοπές στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP και στο Medicaid, που προβλέπονται στο μεγάλο νομοσχέδιο του Τραμπ, μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά όπλα στην πολιτεία.

Νεμπράσκα: Ο ανεξάρτητος Όσμπορν δεν υποχωρεί

Ο ανεξάρτητος Νταν Όσμπορν επιχειρεί ξανά να εκτοπίσει έναν Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, αφού το 2024 είχε υποχρεώσει το κόμμα να δώσει μεγάλη μάχη για την προστασία της έδρας της γερουσιαστή Ντεμπ Φίσερ.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Όσμπορν σε απόσταση αναπνοής από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Πιτ Ρίκετς.

Ωστόσο, η προεκλογική εκστρατεία του Ρίκετς έχει ήδη δαπανήσει περισσότερα από 5 εκατ. δολάρια σε διαφημίσεις από την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με την AdImpact, έναντι λιγότερων από 500.000 δολαρίων από την καμπάνια του Όσμπορν.

Ακόμη και το Working Class Majority PAC, ο σημαντικότερος υποστηρικτής του Όσμπορν, έχει δαπανήσει μόλις 1,6 εκατ. δολάρια το ίδιο διάστημα.

Το συμπέρασμα

Όταν ανέλαβε τα ηνία της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής για τη Γερουσία, ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ είχε προειδοποιήσει τους συναδέλφους του που κατείχαν ασφαλείς έδρες να μην περιμένουν ότι το κόμμα θα τους «σώσει» την τελευταία στιγμή.

Το σχέδιό του ήταν απλό: οι Ρεπουμπλικανοί θα έπρεπε να «κλειδώσουν» νωρίς τις έδρες στις κόκκινες πολιτείες και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους για να περάσουν στην επίθεση.

Στην πράξη, όμως, το κόμμα περνά το καλοκαίρι υπερασπιζόμενο εδάφη που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα θεωρούσε καν ότι απειλούνται.

Στην αρχή της προεκλογικής περιόδου, το Cook Political Report χαρακτήριζε τον δρόμο των Δημοκρατικών προς την πλειοψηφία της Γερουσίας «ηράκλειο».

Την περασμένη εβδομάδα, όμως, αναθεώρησε την εκτίμησή του και χαρακτήρισε πλέον τη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας ως «toss-up».