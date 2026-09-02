Πούτιν: Κερδίζουμε τον πόλεμο και δεν διαπραγματευόμαστε με τρομοκράτες

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη (1/9) ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την ουκρανική ηγεσία «τρομοκράτες» με τους οποίους η Μόσχα δεν μπορεί να διαπραγματευτεί.

Στις πιο λεπτομερείς δηλώσεις του για τον πόλεμο εδώ και πολλές εβδομάδες, ο Πούτιν αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους έχουν προκαλέσει πραγματικές ζημιές, σημειώνοντας ότι τα drones αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τη Ρωσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο πεδίο της μάχης και δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο εχθρός θα καταρρεύσει».

Απέφυγε, ωστόσο, να διευκρινίσει πότε εκτιμά ότι θα συμβεί αυτό.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε παράλληλα «απόλυτες ανοησίες» τις φήμες ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση.

Ο Πούτιν υποστηρίζει ότι η ρωσική προέλαση επιταχύνεται

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση διακόπηκαν τον Φεβρουάριο, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πολεμική κόπωση αυξάνεται στη Ρωσία, ενώ πρόσωπα με επιρροή προειδοποιούν για τις πιέσεις που δέχεται η ρωσική οικονομία.

Ο Πούτιν, ωστόσο, υιοθέτησε έναν αποφασιστικό και ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, παρουσιάζοντας αναλυτικά την κατάσταση στο μέτωπο και υποστηρίζοντας ότι η ρωσική προέλαση επιταχύνεται.

Όπως είπε, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον Αύγουστο 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Υποστήριξε επίσης ότι δύο μεγάλες ομάδες Ουκρανών στρατιωτών —η μία αποτελούμενη από 4.500 έως 4.800 άνδρες και η άλλη από έως και 2.000— έχουν περικυκλωθεί. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους προς τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

«Κρατική τρομοκρατία» οι επιθέσεις με drones, λέει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «κρατική τρομοκρατία» την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά drones θα μπορούσαν ουσιαστικά να οδηγήσουν σε κλείσιμο του ρωσικού εναέριου χώρου.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα βρει τρόπο να απαντήσει σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής στο Κιργιστάν, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με «τρομοκράτες».

Την ίδια στιγμή, πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό —και όχι το απλό «πάγωμα»— του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συνομιλήσει με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν κάποιος κάνει ή μπορεί να κάνει μια ουσιαστική συμβολή σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε όλοι υπέρ», δήλωσε.

«Το μόνο που θα θέλαμε να αποφύγουμε είναι μια διαδικασία που θα περιστρέφεται χωρίς νόημα γύρω από τον εαυτό της. Ωστόσο, εάν κάποιος είναι σε θέση να προσφέρει κάτι θετικό σε αυτές τις διαπραγματεύσεις —οι οποίες, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σήμερα κάπως παγωμένες— τότε, σε γενικές γραμμές, δεν είμαστε αντίθετοι».

Ο Πούτιν αναγνώρισε, τέλος, ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στις εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τα συγκεκριμένα πλήγματα.

Υποστήριξε, πάντως, ότι η προστασία των εγκαταστάσεων έχει βελτιωθεί και ότι «μόλις το 10% των διυλιστηρίων μας απομένει να επισκευαστεί».

Ο Πούτιν επιτέθηκε επίσης στη Γερμανία για τις κατηγορίες σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς δείχνει τη Μόσχα ως υπεύθυνη προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και τη μειούμενη δημοτικότητά της. Κατηγόρησε μάλιστα το Βερολίνο ότι “φυτεύει” στοιχεία για να ενοχοποιήσει τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει σε τι βασίζει τον ισχυρισμό του.