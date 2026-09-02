ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πούτιν: Κερδίζουμε τον πόλεμο και δεν διαπραγματευόμαστε με τρομοκράτες
Ειδήσεις
08:08 - 02 Σεπ 2026

Πούτιν: Κερδίζουμε τον πόλεμο και δεν διαπραγματευόμαστε με τρομοκράτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη (1/9) ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την ουκρανική ηγεσία «τρομοκράτες» με τους οποίους η Μόσχα δεν μπορεί να διαπραγματευτεί.

Στις πιο λεπτομερείς δηλώσεις του για τον πόλεμο εδώ και πολλές εβδομάδες, ο Πούτιν αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους έχουν προκαλέσει πραγματικές ζημιές, σημειώνοντας ότι τα drones αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τη Ρωσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο πεδίο της μάχης και δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο εχθρός θα καταρρεύσει».

Απέφυγε, ωστόσο, να διευκρινίσει πότε εκτιμά ότι θα συμβεί αυτό.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε παράλληλα «απόλυτες ανοησίες» τις φήμες ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση.

Ο Πούτιν υποστηρίζει ότι η ρωσική προέλαση επιταχύνεται

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση διακόπηκαν τον Φεβρουάριο, μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πολεμική κόπωση αυξάνεται στη Ρωσία, ενώ πρόσωπα με επιρροή προειδοποιούν για τις πιέσεις που δέχεται η ρωσική οικονομία.

Ο Πούτιν, ωστόσο, υιοθέτησε έναν αποφασιστικό και ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, παρουσιάζοντας αναλυτικά την κατάσταση στο μέτωπο και υποστηρίζοντας ότι η ρωσική προέλαση επιταχύνεται.

Όπως είπε, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον Αύγουστο 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Υποστήριξε επίσης ότι δύο μεγάλες ομάδες Ουκρανών στρατιωτών —η μία αποτελούμενη από 4.500 έως 4.800 άνδρες και η άλλη από έως και 2.000— έχουν περικυκλωθεί. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους προς τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

«Κρατική τρομοκρατία» οι επιθέσεις με drones, λέει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «κρατική τρομοκρατία» την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά drones θα μπορούσαν ουσιαστικά να οδηγήσουν σε κλείσιμο του ρωσικού εναέριου χώρου.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα βρει τρόπο να απαντήσει σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής στο Κιργιστάν, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με «τρομοκράτες».

Την ίδια στιγμή, πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό —και όχι το απλό «πάγωμα»— του πολέμου, επαναλαμβάνοντας ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συνομιλήσει με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν κάποιος κάνει ή μπορεί να κάνει μια ουσιαστική συμβολή σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε όλοι υπέρ», δήλωσε.

«Το μόνο που θα θέλαμε να αποφύγουμε είναι μια διαδικασία που θα περιστρέφεται χωρίς νόημα γύρω από τον εαυτό της. Ωστόσο, εάν κάποιος είναι σε θέση να προσφέρει κάτι θετικό σε αυτές τις διαπραγματεύσεις —οι οποίες, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σήμερα κάπως παγωμένες— τότε, σε γενικές γραμμές, δεν είμαστε αντίθετοι».

Ο Πούτιν αναγνώρισε, τέλος, ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στις εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων που έχουν προκληθεί από τα συγκεκριμένα πλήγματα.

Υποστήριξε, πάντως, ότι η προστασία των εγκαταστάσεων έχει βελτιωθεί και ότι «μόλις το 10% των διυλιστηρίων μας απομένει να επισκευαστεί».

Ο Πούτιν επιτέθηκε επίσης στη Γερμανία για τις κατηγορίες σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς δείχνει τη Μόσχα ως υπεύθυνη προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και τη μειούμενη δημοτικότητά της. Κατηγόρησε μάλιστα το Βερολίνο ότι “φυτεύει” στοιχεία για να ενοχοποιήσει τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει σε τι βασίζει τον ισχυρισμό του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας
Ειδήσεις

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας

Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ αναρωτιέται πότε θα... ξεσηκωθούν οι Ιρανοί
Ειδήσεις

Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ αναρωτιέται πότε θα... ξεσηκωθούν οι Ιρανοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας
Ειδήσεις

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας

Γερμανία: Η Ρωσία πίσω από την επίθεση με drone στη Λειψία – Τα αντίποινα στη Μόσχα
Ειδήσεις

Γερμανία: Η Ρωσία πίσω από την επίθεση με drone στη Λειψία – Τα αντίποινα στη Μόσχα

Ζελένσκι: Ο ρωσικός εναέριος χώρος δεν είναι ασφαλής
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Ο ρωσικός εναέριος χώρος δεν είναι ασφαλής

Συνάντηση Πούτιν–Ερντογάν: Η Άγκυρα προαναγγέλλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών
Ειδήσεις

Συνάντηση Πούτιν–Ερντογάν: Η Άγκυρα προαναγγέλλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
02/09/2026 - 08:44

Eurobank: Πτυχία χωρίς αντίκρισμα και έλλειψη δεξιοτήτων φρενάρουν την ανάπτυξη

Πολιτική
02/09/2026 - 08:36

Στο φουλ οι μηχανές για τα ψηφοδέλτια – Τα ονόματα που συζητούνται στα κόμματα

Ειδήσεις
02/09/2026 - 08:08

Πούτιν: Κερδίζουμε τον πόλεμο και δεν διαπραγματευόμαστε με τρομοκράτες

Ναυτιλία
02/09/2026 - 08:03

COSCO: Βαριές καταγγελίες από τις ΗΠΑ για κατασκοπεία μέσω κρυφού εξοπλισμού σε εμπορικά πλοία

Πολιτική
02/09/2026 - 08:00

Τα πρώτα δύσκολα για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδήσεις
02/09/2026 - 07:56

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας

Ειδήσεις
02/09/2026 - 07:55

Φωτοβολταϊκά: «Τσουνάμι» αποβλήτων έρχεται στην Ευρώπη – Εκατομμύρια τόνοι πάνελ προς απόσυρση

Ειδήσεις
02/09/2026 - 07:34

Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ αναρωτιέται πότε θα... ξεσηκωθούν οι Ιρανοί

Χρηματιστήρια
01/09/2026 - 23:34

Wall Street: «Καμπανάκι» από πετρέλαιο και ομόλογα – Πιέσεις στις Big Tech

Πολιτική
01/09/2026 - 23:15

Μητσοτάκης για υβριδική επίθεση στη Λειψία: Είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία

Ειδήσεις
01/09/2026 - 22:44

Ζελένσκι: Ο ρωσικός εναέριος χώρος δεν είναι ασφαλής

Ειδήσεις
01/09/2026 - 22:32

Δυτική Όχθη: Ο ΟΗΕ κόβει στο μισό την επισιτιστική βοήθεια – Κίνδυνος περικοπών και στη Γάζα

Ειδήσεις
01/09/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Συνελήφθη ο επικεφαλής ασφαλείας της Χαμάς στη Γάζα

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 21:54

«Άλμα» 7% στο πετρέλαιο με φόντο την ανάφλεξη στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
01/09/2026 - 21:35

Στη Βενεζουέλα ο Κρις Ράιτ μετά τη συμφωνία για το πετρέλαιο

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 21:17

Capital Tankers: Ισχυρό β’ τρίμηνο με κέρδη $92,9 εκατ.

Ειδήσεις
01/09/2026 - 20:56

Γερμανία: Η Ρωσία πίσω από την επίθεση με drone στη Λειψία – Τα αντίποινα στη Μόσχα

Ειδήσεις
01/09/2026 - 20:32

Νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους γύρω από το Ορμούζ

Ειδήσεις
01/09/2026 - 20:27

Συμφωνία ΗΠΑ – Βενεζουέλας: Γιατί το «φθηνό πετρέλαιο» του Τραμπ μπορεί να αργήσει χρόνια

Χρηματιστήρια
01/09/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Χαμηλές πτήσεις για τον Stoxx 600 – Πιέσεις από πληθωρισμό και ομόλογα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/09/2026 - 19:42

Eurobank: Υπερκαλύφθηκε 2,8 φορές το πράσινο 7ετές ομόλογο των €600 εκατ.

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 19:32

Κακάο: Ράλι άνω του 70% στις τιμές – Τι απειλεί τη νέα σοδειά

Ειδήσεις
01/09/2026 - 19:22

Κυψέλη: Οι παλαιότερες καταγγελίες εις βάρος του 43χρονου και η σύλληψη

Ειδήσεις
01/09/2026 - 19:08

ΗΠΑ: «Συναγερμός» για την επιστολική ψήφο – Κίνδυνος να μην παραλάβουν ψηφοδέλτια εκατομμύρια πολίτες

Ναυτιλία
01/09/2026 - 18:59

Η Celestyal παρουσιάζει νέες χειμερινές κρουαζιέρες με το Celestyal Journey

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 18:52

Gastrade: Το «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης» στους πέντε φιναλίστ των REGIOSTARS Awards 2026

Ανακοινώσεις
01/09/2026 - 18:41

Euronext Athens: Σε τροχιά εταιρικού μετασχηματισμού – Στις 22/9 η Γενική Συνέλευση

Ειδήσεις
01/09/2026 - 18:28

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης σε 19 εκ των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη

Ειδήσεις
01/09/2026 - 18:20

Συνάντηση Πούτιν–Ερντογάν: Η Άγκυρα προαναγγέλλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών

Ειδήσεις
01/09/2026 - 18:15

Αγροτικές ενισχύσεις: Από 2 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις πληρωμής και προκαταβολής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ