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Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας
Ειδήσεις
07:56 - 02 Σεπ 2026

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας

Reporter.gr Newsroom
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Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Βερολίνου-Μόσχας σημειώνεται μετά τις ευθείες κατηγορίες της γερμανικής κυβέρνησης προς τη Ρωσία για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από περίπου έναν μήνα, η οποία φέρεται να είχε ως στόχο οπλικό υλικό που προοριζόταν για την Ουκρανία.  

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσαν την Τρίτη (1/9) σε κοινή δημόσια δήλωσή τους νέα δέσμη μέτρων κατά της Ρωσίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη στις 18 Σεπτεμβρίου, καθώς και η καταγγελία της συμφωνίας για τη διατήρηση του «Ρωσικού Σπιτιού» στο Βερολίνο. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι χθες η γερμανική πλευρά είχε αποφύγει να αποδώσει ευθέως την ευθύνη στους Ρώσους.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέα μέτρα κατά του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», ενώ οι Ρώσοι πολίτες θα υπόκεινται σε πρόσθετους και ενδελεχείς ελέγχους κατά την είσοδό τους σε γερμανικό έδαφος. Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν ακόμη ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την αμυντική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Ωστόσο, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν θεωρούνται τόσο σφοδρά όσο είχε διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες. Η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται να κρατά ορισμένα «όπλα» στη φαρέτρα της, προκειμένου να έχει περιθώριο αντίδρασης σε περίπτωση νέων ρωσικών προκλήσεων. Για τον ίδιο λόγο, άλλωστε, επιλέχθηκε το μήνυμα να δοθεί από τους δύο αρμόδιους υπουργούς και όχι από τον ίδιο τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Προς το παρόν η καγκελαρία επιλέγει τον δρόμο της «ελεγχόμενης» κλιμάκωσης.

Επιπλέον, το Βερολίνο αναμένεται να πιέσει για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεδομένο θεωρείται ότι θα ασκηθούν πιέσεις και στην Αθήνα, η οποία στην προηγούμενη δέσμη κυρώσεων είχε διεκδικήσει με επιτυχία συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν την ελληνική ναυσιπλοΐα.

Την Τρίτη (2/9), πάντως, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε με ανάρτησή του στο Χ τη στήριξή του προς τη Γερμανία, καταδικάζοντας την υβριδική επίθεση που, σύμφωνα με το Βερολίνο, βρίσκεται πίσω από τη Μόσχα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl471483ywbd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σφοδρή απάντηση Πούτιν

Από την πλευρά της, η Ρωσία απέρριψε τα ευρήματα των γερμανικών αρχών, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε την Τρίτη με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις κατηγορίες του Βερολίνου ότι η Ρωσία βρισκόταν πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στρέφει την κατηγορία προς τη Μόσχα προκειμένου να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας και τη μείωση της δημοτικότητας της κυβέρνησης.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι «φυτεύει» στοιχεία προκειμένου να ενοχοποιήσει τη Ρωσία για την επίθεση με drone. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν εξήγησε σε τι βασίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl46fr58nfdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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