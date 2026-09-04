Τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση της AfD σε γερμανικό κρατίδιο;

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), υπό τον επικεφαλής υποψήφιό της Ούλριχ Ζίγκμουντ, διεκδικεί να κατακτήσει για πρώτη φορά την εξουσία στις εκλογές της ανατολικής κρατιδιακής επικράτειας της Σαξονίας-Άνχαλτ, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και διεξάγονται την Κυριακή (6/9).

Όπως επισημαίνει το Reuters, στο ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας, οι κυβερνήσεις των κρατιδίων εκπροσωπούνται στην άνω βουλή του κοινοβουλίου, την Bundesrat, ενώ διαθέτουν επίσης ευρείες αρμοδιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της εσωτερικής ασφάλειας και του πολιτισμού.

Οι εκλογές στο μικρό κρατίδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας έχουν συγκεντρώσει ασυνήθιστα ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, καθώς η AfD βρίσκεται μπροστά στις δημοσκοπήσεις και διεκδικεί για πρώτη φορά την ανάληψη της διακυβέρνησης ενός γερμανικού κρατιδίου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πιθανότητα αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς η AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από την υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως «επιβεβαιωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική» οργάνωση.

Παράλληλα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς μια ισχυρή επίδοση της AfD θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τους Χριστιανοδημοκράτες και θα ενίσχυε την πίεση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα του κόμματος προβλέπει βαθιές αλλαγές σε μια σειρά από τομείς – από τη μετανάστευση και την εκπαίδευση έως τη θρησκεία, τον πολιτισμό και την οικογένεια – με ορισμένες από τις προτάσεις του, ιδίως ως προς τον περιορισμό της διαφορετικότητας και της έκφρασης των επικριτών του, να παραπέμπουν σε μια εξαιρετικά αναχρονιστική, σχεδόν μεσαιωνική αντίληψη για την κοινωνία και την πολιτική.

Το κόμμα έχει παρουσιάσει τα σχέδιά του στο προεκλογικό του πρόγραμμα με τίτλο «Όραμα 2026».

Μετανάστευση

Με βάση το πρόγραμμα, μια κυβέρνηση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ θα ξεκινούσε μια εκστρατεία απελάσεων σε επίπεδο κρατιδίου και θα δημιουργούσε ειδική ομάδα εργασίας για τον συντονισμό και την επιτάχυνση των απελάσεων, σε μια κίνηση που παραπέμπει στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν τη μετανάστευση.

Το κόμμα αναφέρει ότι θα ενθάρρυνε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες τους μέσω κινήτρων, αντί να στραφούν σε εξειδικευμένους εργαζομένους από χώρες με αυτό που χαρακτηρίζει «πολιτισμικά ξένο» υπόβαθρο.

Η AfD, η οποία επιδιώκει στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία, θα υποστήριζε επίσης την κατάργηση του καθεστώτος προστασίας των Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα λόγω του πολέμου στη Γερμανία, όσο η σύγκρουση παραμένει περιορισμένη στην ανατολική Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο στη δυτική Ουκρανία.

Σχολεία, θρησκεία, πολιτισμός

Υπό την AfD, τα παιδιά προσφύγων θα τοποθετούνταν σε ξεχωριστές τάξεις, ώστε να μεταδίδεται το μήνυμα ότι «η παραμονή τους στη Γερμανία είναι απλώς προσωρινή» και να αποφεύγονται, όπως υποστηρίζει το κόμμα, «διάφορες πιέσεις» στα υπόλοιπα παιδιά από τη συνύπαρξη με διαφορετικούς πολιτισμούς.

Τα παιδιά με αναπηρίες δεν θα διδάσκονταν πλέον στην ίδια τάξη με τα παιδιά χωρίς αναπηρίες, αλλά θα παραπέμπονταν σε ειδικά σχολεία.

Τα σχολεία θα απαγορευόταν να αναρτούν σημαίες με το ουράνιο τόξο, ενώ η γερμανική εθνική σημαία θα υψωνόταν καθημερινά. Ο εθνικός ύμνος θα έπρεπε να τραγουδιέται από μαθητές και προσωπικό στις σχολικές εκδηλώσεις.

Η κυβέρνηση θα «εξαντλούσε όλα τα νομικά περιθώρια» για να περιορίσει τις εκφράσεις του Ισλάμ, μεταξύ άλλων απαγορεύοντας το κάλεσμα σε προσευχή και θεσπίζοντας κανόνες για τον τρόπο διακόσμησης των τζαμιών.

Θα προχωρούσε σε σημαντικές αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα, εφαρμόζοντας μια «πατριωτική πολιτιστική πολιτική», με μεγαλύτερη έμφαση στους μεσαιωνικούς ηγεμόνες και σε σημαντικές προσωπικότητες της γερμανικής ιστορίας του 19ου αιώνα, όπως ο «Σιδηρούς Καγκελάριος», Ότο φον Μπίσμαρκ. Τα μέτρα κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, καθώς και τα μέτρα ένταξης, θα καταργούνταν.

Το κόμμα έχει επίσης δεσμευτεί να διαλύσει την υφιστάμενη δομή του συστήματος δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στο κρατίδιο και να αποσύρει την κρατική χρηματοδότηση από ορισμένους πολιτιστικούς φορείς.

Οικογένεια

Για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού της Γερμανίας, το κόμμα απορρίπτει τις προσπάθειες προσέλκυσης περισσότερων μεταναστών και θα προτιμούσε να προσφέρει οικονομικά κίνητρα στους Γερμανούς πολίτες για να αποκτήσουν παιδιά.

Υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη αποδοχή των «σεξουαλικών αποκλίσεων και των μη αναπαραγωγικών τρόπων ζωής» έχει συμβάλει στη μείωση των γεννήσεων και υπόσχεται να προωθήσει επιθετικά τις «παραδοσιακές» οικογενειακές δομές που αποτελούνται από μητέρα, πατέρα και παιδιά.

Η AfD θα επιδίωκε επίσης να περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων σε αναστολείς της εφηβείας και σε ορμονοθεραπείες επιβεβαίωσης φύλου, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτηρίζει αυξανόμενη «τάση» προς τη δυσφορία φύλου.