Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ αναρωτιέται πότε θα... ξεσηκωθούν οι Ιρανοί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν προσπαθεί να εξαναγκάσει το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», την ώρα που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «σχεδόν απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση.

«Το Ιράν απλώς παρατείνει το αναπόφευκτο», έγραψε χαρακτηριστικά, διερωτώμενος: «Πότε θα ξεσηκωθεί ο ιρανικός λαός και θα αγωνιστεί;»

Την ίδια ώρα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις αεράμυνας και επικοινωνιών, καθώς και συστήματα ραντάρ στο Ιράν. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για «πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων» του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών.

Η Τεχεράνη απάντησε με επίθεση εναντίον της Ιορδανίας, στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι η χώρα δέχθηκε πυραυλική επίθεση που εκτοξεύθηκε από ιρανικό έδαφος.

Εκπρόσωπος των ιορδανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε μέσω X ότι 10 από τους συνολικά 13 πυραύλους αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έπεσαν σε απομακρυσμένες περιοχές. Δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

Στο μεταξύ, συναγερμός σήμανε και στο Μπαχρέιν. Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προειδοποίηση για «πιθανή απειλή», καλώντας τους πολίτες να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η φύση της απειλής.

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις πυροδότησαν νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε κατά 4,5% την Τρίτη, στα 94,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο περίπου 5%, στα 90,03 δολάρια. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από τις 24 Ιουλίου.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα «μεγάλα και ισχυρά», προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι θα υπάρξει περαιτέρω στρατιωτική δράση σε περίπτωση αντιποίνων για αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «απόλυτα δικαιολογημένη επίθεση».

Η κλιμάκωση έρχεται μετά την επίθεση των ιρανικών δυνάμεων, τη Δευτέρα, εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε εκτοξευτές ρουκετών στο νησί Λαράκ του Ιράν.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, οι συγκεκριμένοι εκτοξευτές προετοιμάζονταν για την εκτόξευση ρουκετών που θα μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Τα πλήγματα της Κυριακής ήταν η πρώτη απευθείας ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εδώ και περίπου έναν μήνα, ενώ είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ περί έναρξης ενός «οικονομικού D-Day» εναντίον των υποστηρικτών της Τεχεράνης.

Η κρίση πλέον μεταφέρεται επικίνδυνα πέρα από τα σύνορα Ιράν και ΗΠΑ, με τον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.