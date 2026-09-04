Wall: Κόκκινο μετά το ισχυρό jobs report – Νέα πίεση από τον φόβο αύξησης επιτοκίων

Ο Dow Jones υποχώρησε την Παρασκευή 4/9, καθώς τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones, με 30 μετοχές, έχασε 271,86 μονάδες ή 0,51%, κλείνοντας στις 53.414,25 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,38%, στις 7.718,60 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,29%, στις 26.506,99 μονάδες.

Οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 162.000 τον Αύγουστο, πολύ περισσότερο από τις 53.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση της Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,1%, όπως αναμενόταν. Παράλληλα, τα στοιχεία για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν ανοδικά.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, με την απόδοση του 2ετούς Treasury να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι προσδοκίες για πιθανή αύξηση των επιτοκίων από τη Fed σε περίπου δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε 58% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων, από 49,4% μία ημέρα νωρίτερα.

«Μια εξαιρετικά ισχυρή έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο μας υπενθυμίζει ότι αυτός ο δείκτης της αγοράς εργασίας έχει γίνει ιδιαίτερα ευμετάβλητος, αυξάνοντας ελαφρώς την πιθανότητα μιας αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Bradford Smith, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Janus Henderson Investors.

Όπως πρόσθεσε, η συζήτηση γύρω από τις επόμενες κινήσεις της Fed θα εξαρτηθεί πλέον σε μεγάλο βαθμό από τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Μετά την πιο επιθετική τοποθέτηση του προέδρου της Fed, Warsh, στο Jackson Hole την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει σαφής τάση εντός της κεντρικής τράπεζας για ανάληψη δράσης, εφόσον τα επόμενα στοιχεία δεν δείξουν περαιτέρω πρόοδο στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν κινηθεί ανοδικά την Πέμπτη, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed Christopher Waller, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ήταν διατεθειμένος να στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στο υφιστάμενο εύρος 3,5%-3,75% κατά τη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου.

Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,3%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο 0,4%.

Πετρέλαιο: Οι φόβοι για τη Μέση Ανατολή το εκτοξεύουν

Εβδομαδιαία κέρδη κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, την Παρασκευή, καθώς η αυξανόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους για τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,79, στα 96,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κέρδισε 0,21%, στα 91,49 δολάρια.

Ωστόσο, το Brent κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο 6,5%, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τις 17 Αυγούστου, ενώ το WTI ενισχύθηκε κατά 8,4%, σημειώνοντας την ισχυρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τις 13 Ιουλίου.