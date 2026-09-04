Μητσοτάκης: «Το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο» στο «Παπανικολάου» – Τι αλλάζει για τους ασθενείς

Στο νέο Αιματολογικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας τη νέα υποδομή ως ένα από τα πλέον σύγχρονα κέντρα του είδους της στην Ελλάδα και, σύμφωνα με την εκτίμησή του, σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του έργου, σημειώνοντας ότι το νέο κτήριο παρέχει στο επιστημονικό προσωπικό σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον υπουργό Υγείας για την παράδοση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η νέα υποδομή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη βελτίωση των δημόσιων υποδομών Υγείας.

«Το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό των στελεχών δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

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Έως 50% η εκτιμώμενη αύξηση στις κυτταρικές θεραπείες

Η λειτουργία της νέας πτέρυγας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα χορήγησης εξειδικευμένων κυτταρικών θεραπειών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αιματολογικές κακοήθειες, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα.

Με βάση τον σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυτταρικών θεραπειών μπορεί να αυξηθεί κατά 30% έως 50%, καθώς ενισχύεται η δυναμικότητα της μονάδας και διευρύνονται οι θεραπευτικές ενδείξεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης κυτταρικών θεραπειών και σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών ενδείξεων.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να διευρύνει την πρόσβαση σε εξειδικευμένες θεραπείες για ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα και την Κύπρο, περιορίζοντας την ανάγκη αναζήτησης θεραπείας σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο και η έρευνα

Πέρα από την κλινική δραστηριότητα, η νέα πτέρυγα διαθέτει και σημαντική ερευνητική υποδομή.

Η δημιουργία Βιοτράπεζας και ειδικού Εργαστηρίου Κλινικών Μελετών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Στόχος είναι το «Γ. Παπανικολάου» να ενισχύσει τον ρόλο του όχι μόνο στην εφαρμογή σύγχρονων θεραπειών, αλλά και στην έρευνα, ιδιαίτερα σε έναν τομέα που εξελίσσεται με ταχύτητα, όπως οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες.

Υποδομή άνω των 2.500 τ.μ.

Το νέο κτήριο αναπτύσσεται σε επιφάνεια άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων, συγκεντρώνοντας μια σειρά από εξειδικευμένες μονάδες και εργαστήρια.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής, καθώς και τη Βιοτράπεζα και τις υποδομές για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

Στο ίδιο κτήριο λειτουργεί και η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών, η οποία διαθέτει 11 μονόκλινες κλίνες-μονώσεις.

Κάθε θάλαμος διαθέτει ιδιωτικό χώρο υγιεινής, ειδικό προθάλαμο και σύστημα θυρών INTERLOCK, υποδομές που αποσκοπούν στην αυξημένη προστασία των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών.

Αποσυμφόρηση και αναδιοργάνωση των υφιστάμενων χώρων

Η μεταφορά των εργαστηρίων στη νέα πτέρυγα αναμένεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, να αποσυμφορήσει το γειτονικό κτήριο «ΣΤΟΡΓΗ» και να επιτρέψει την αναδιοργάνωση των χώρων του.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ημερήσιας νοσηλείας και την επέκταση του Εργαστηρίου Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων.

Το νέο κτήριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ μεταξύ των χαρακτηριστικών του περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η νέα υποδομή φιλοδοξεί έτσι να ενισχύσει συνολικά τον ρόλο του «Γ. Παπανικολάου» στην παροχή εξειδικευμένης αιματολογικής περίθαλψης, αλλά και στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών.