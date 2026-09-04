ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπέσεντ: «Στα $40 το πετρέλαιο» – Πώς το τέλος του πολέμου μπορεί να ρίξει και τα ομόλογα
Ειδήσεις
23:30 - 04 Σεπ 2026

Μπέσεντ: «Στα $40 το πετρέλαιο» – Πώς το τέλος του πολέμου μπορεί να ρίξει και τα ομόλογα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου μετά το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν προέβλεψε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εκτιμώντας ότι το αμερικανικό αργό θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στα 40 δολάρια το βαρέλι.

Σε συνέντευξή του στον Στιβ Μπάνον, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι μετά την ολοκλήρωση της σύγκρουσης ενδέχεται να υπάρξει σημαντική αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

«Θα βγούμε από την άλλη πλευρά αυτής της σύγκρουσης με το Ιράν και περιμένω ότι το πετρέλαιο θα υποχωρήσει», δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg. Όπως εκτίμησε, η αυξημένη παραγωγή θα μπορούσε να οδηγήσει το αργό στα 50 ή ακόμη και στα 40 δολάρια το βαρέλι.

Από τα $95 στα $40;

Η πρόβλεψη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις ενεργειακές αγορές.

Την Παρασκευή, το Brent διαπραγματευόταν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, σε επίπεδα κοντά στα υψηλότερα από τον Ιούλιο, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) κινούνταν κοντά στα 91 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι ανησυχίες αυτές έχουν συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να αγγίζει αυτή την εβδομάδα το υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η σχέση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και των επιτοκίων έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την υψηλότερη συσχέτιση που έχει καταγραφεί.

«Δεν ανησυχώ» για τα Treasuries

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εμφανίστηκε παράλληλα καθησυχαστικός σχετικά με την πρόθεση του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας να περιορίσει τις τοποθετήσεις του σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Η ενδεχόμενη κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων του ταμείου σε US Treasuries κατά περίπου 75 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε, ωστόσο, τη σημασία της εξέλιξης, υποστηρίζοντας ότι η Νορβηγία επιδιώκει ουσιαστικά καλύτερες αποδόσεις μέσω άλλων αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Θέλουν να αγοράσουν τίτλους της Fannie Mae και της Freddie Mac — και εγώ είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής αυτής της κίνησης», ανέφερε.

Η εξέλιξη από τη Νορβηγία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για το αμερικανικό δημόσιο χρέος βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς, ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένουν αυξημένες.

Παράλληλα, ο δείκτης του ομοσπονδιακού χρέους έχει πλέον ξεπεράσει το ιστορικό όριο των 40 τρισ. δολαρίων, αυξάνοντας την προσοχή των επενδυτών στις προοπτικές του αμερικανικού χρέους και στο κόστος δανεισμού της Ουάσινγκτον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήγματος στο Pickaxe Mountain του Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήγματος στο Pickaxe Mountain του Ιράν

ΗΠΑ: Ισχυρό «άλμα» στις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Τριπλάσια της πρόβλεψης η αύξηση
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ισχυρό «άλμα» στις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Τριπλάσια της πρόβλεψης η αύξηση

Οι δύο όψεις των ομολόγων: Ανάπτυξη ή νέος γύρος δημοσιονομικών πιέσεων;
Ομόλογα

Οι δύο όψεις των ομολόγων: Ανάπτυξη ή νέος γύρος δημοσιονομικών πιέσεων;

Πετρέλαιο: Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούλιο
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/09/2026 - 23:30

Μπέσεντ: «Στα $40 το πετρέλαιο» – Πώς το τέλος του πολέμου μπορεί να ρίξει και τα ομόλογα

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 23:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η εισαγωγή της Star Bulk Carriers στο Euronext Athens

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 23:22

Wall: Κόκκινο μετά το ισχυρό jobs report – Νέα πίεση από τον φόβο αύξησης επιτοκίων

Αναλύσεις
04/09/2026 - 23:18

DBRS: «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα - Στο BBB αλλά με θετικό outlook

Πολιτική
04/09/2026 - 23:00

Μυλωνάκης: Επιστρέφει από Δευτέρα 7/9 στο Μαξίμου και τον πρωινό καφέ

Ειδήσεις
04/09/2026 - 22:56

Ο Καραλής κατέκτησε το πρώτο του Diamond League με 6,12 μ.

Εργασιακά
04/09/2026 - 22:50

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές €38 εκατ. σε 69.800 δικαιούχους έως τις 11 Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
04/09/2026 - 22:46

Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήγματος στο Pickaxe Mountain του Ιράν

Πολιτική
04/09/2026 - 22:40

Γεραπετρίτης: Αυτονόητη η ευρωπαϊκή στήριξη στην Ελλάδα – Ανοικτοί δίαυλοι με την Τουρκία, χωρίς εκπτώσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 22:20

Σιάμισιης (Helleniq Energy): Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ενεργειακή στρατηγική – Ο VARDAX «κλειδί» στα Βαλκάνια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 22:02

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιταχύνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις – Η Meridiam και το επενδυτικό πλάνο έως το 2030

Πολιτική
04/09/2026 - 21:40

Από την ενέργεια στην τεχνητή νοημοσύνη: Το νέο αναπτυξιακό στοίχημα της Ελλάδας

Ειδήσεις
04/09/2026 - 21:20

Εγκαίνια νέων σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη: Ανακαινίσεις σχολείων μέσω του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Ειδήσεις
04/09/2026 - 21:12

Νέα προνόμια για τους νέους με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων – 20% έκπτωση στην εστίαση

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
04/09/2026 - 20:59

Συναγερμός FAO: Οι τιμές τροφίμων σε υψηλό σχεδόν 4 ετών – Απειλές για την παγκόσμια προσφορά

Οικονομία
04/09/2026 - 20:58

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

Οικονομία
04/09/2026 - 20:32

ΑΑΔΕ: Έως 11/9 η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για αγροτεμάχια πειραματικής σποράς στην ΕΑΕ 2025

Πολιτική
04/09/2026 - 20:31

Μητσοτάκης: «Το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο» στο «Παπανικολάου» – Τι αλλάζει για τους ασθενείς

Αυτοδιοίκηση
04/09/2026 - 20:15

ΚΕΔΕ: Στο επίκεντρο τα οικονομικά των δήμων – Υπολείπονται €2,5 δισ. για το λειτουργικό κόστος

Χρηματιστήρια
04/09/2026 - 20:01

Ευρωπαϊκές αγορές: Περιορισμένα κέρδη υπό τη σκιά της Fed

Magazino
04/09/2026 - 19:50

Ο διχασμός στα σχολεία για τα smartphones: Λύνουν το πρόβλημα οι κλειδωμένες θήκες;

Ειδήσεις
04/09/2026 - 19:44

Φωτιά στο Ψυχικό Αττικής: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 19:25

Εβροφάρμα: Διανομή μερίσματος €0,05/μτχ από 22 Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 19:25

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ, Θ.Ε.Α. και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Υγεία
04/09/2026 - 19:13

Παπαθανάσης: €3,7 εκατ. για πιλοτικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος

Οικονομία
04/09/2026 - 18:59

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Εξωτερικών και ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 18:56

Τσάφος σε ΕΕ: Κερδοσκοπικές πιέσεις στην αγορά φυσικού αερίου – Τι συζητήθηκε στην Task Force

Magazino
04/09/2026 - 18:40

Γκλόρια Στάινεμ: Η φεμινίστρια – σύμβολο που άλλαξε τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών

Οικονομία
04/09/2026 - 18:30

Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Να καθαρίσει το τοπίο στις αγροτικές πληρωμές – Στο επίκεντρο MyAGRO και ψηφιοποίηση

Ανακοινώσεις
04/09/2026 - 18:14

Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων €6,5 εκατ. με την Εθνική Τράπεζα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ