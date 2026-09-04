Μπέσεντ: «Στα $40 το πετρέλαιο» – Πώς το τέλος του πολέμου μπορεί να ρίξει και τα ομόλογα

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου μετά το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν προέβλεψε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εκτιμώντας ότι το αμερικανικό αργό θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στα 40 δολάρια το βαρέλι.

Σε συνέντευξή του στον Στιβ Μπάνον, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι μετά την ολοκλήρωση της σύγκρουσης ενδέχεται να υπάρξει σημαντική αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

«Θα βγούμε από την άλλη πλευρά αυτής της σύγκρουσης με το Ιράν και περιμένω ότι το πετρέλαιο θα υποχωρήσει», δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg. Όπως εκτίμησε, η αυξημένη παραγωγή θα μπορούσε να οδηγήσει το αργό στα 50 ή ακόμη και στα 40 δολάρια το βαρέλι.

Από τα $95 στα $40;

Η πρόβλεψη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις ενεργειακές αγορές.

Την Παρασκευή, το Brent διαπραγματευόταν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, σε επίπεδα κοντά στα υψηλότερα από τον Ιούλιο, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) κινούνταν κοντά στα 91 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι ανησυχίες αυτές έχουν συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να αγγίζει αυτή την εβδομάδα το υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η σχέση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και των επιτοκίων έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την υψηλότερη συσχέτιση που έχει καταγραφεί.

«Δεν ανησυχώ» για τα Treasuries

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εμφανίστηκε παράλληλα καθησυχαστικός σχετικά με την πρόθεση του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας να περιορίσει τις τοποθετήσεις του σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Η ενδεχόμενη κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων του ταμείου σε US Treasuries κατά περίπου 75 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε, ωστόσο, τη σημασία της εξέλιξης, υποστηρίζοντας ότι η Νορβηγία επιδιώκει ουσιαστικά καλύτερες αποδόσεις μέσω άλλων αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Θέλουν να αγοράσουν τίτλους της Fannie Mae και της Freddie Mac — και εγώ είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής αυτής της κίνησης», ανέφερε.

Η εξέλιξη από τη Νορβηγία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για το αμερικανικό δημόσιο χρέος βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς, ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένουν αυξημένες.

Παράλληλα, ο δείκτης του ομοσπονδιακού χρέους έχει πλέον ξεπεράσει το ιστορικό όριο των 40 τρισ. δολαρίων, αυξάνοντας την προσοχή των επενδυτών στις προοπτικές του αμερικανικού χρέους και στο κόστος δανεισμού της Ουάσινγκτον.