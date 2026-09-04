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ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή
Οικονομία
20:58 - 04 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

Reporter.gr Newsroom
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Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι «χαμηλές πτήσεις» ελικοπτέρων στη νησιωτική Ελλάδα.

Μετά από δημοσιεύματα για την προσγείωση ελικοπτέρων σε μη αδειοδοτημένους χώρους στη νησιωτική Ελλάδα, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησαν σαρωτικούς ελέγχους σχετικά με την κατοχή και τη διαχείριση των πτητικών μέσων, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών εκμετάλλευσής τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογήθηκαν δεδομένα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ ζητήθηκε και η διοικητική συνδρομή χώρας της ΕΕ για την παροχή επιπλέον στοιχείων.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου, που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων, ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, με φερόμενο μισθωτή στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικό Σωματείο και εκμεταλλεύτρια άλλη εταιρεία, με αντικείμενο τις αεροπορικές μεταφορές και την εκπαίδευση πιλότων και έδρα σε αεροδρόμιο της Αττικής.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ έκαναν εκτεταμένες διασταυρώσεις, αντλώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Από αυτές, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής χρήσης του ελικοπτέρου (μίσθωση σε τρίτους) και της έκδοσης των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών εσόδων, για τα οποία διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Επιπλέον, ερευνάται το ύψος της φοροδιαφυγής και των προστίμων από το γεγονός της χρήσης του ελικοπτέρου για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Ταυτόχρονα, οι ελεγκτές διερευνούν την υπόθεση προσγείωσης ελικοπτέρου αυστριακού νηολογίου σε νησί του Αργοσαρωνικού, το οποίο ανήκει σε αυστριακή εταιρεία με εκμεταλλεύτρια νομικό πρόσωπο με έδρα σε περιοχή της Αττικής.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκεται η διερεύνηση της πραγματικής φύσης των συναλλαγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και της τήρησης των προβλεπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. Ήδη, μόνο για τον Αύγουστο, η συγκεκριμένη εταιρεία απέκρυψε ΦΠΑ 25.000 ευρώ.

Παράλληλα, πραγματοποιείται διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων και αξιολόγηση των συναλλακτικών και συμβατικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

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