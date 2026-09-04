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DBRS: «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα - Στο BBB αλλά με θετικό outlook
Αναλύσεις
23:18 - 04 Σεπ 2026

DBRS: «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα - Στο BBB αλλά με θετικό outlook

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικές από σταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας η DBRS, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στη βαθμίδα BBB.

Η εξέλιξη ενισχύει περαιτέρω την εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, καθώς η χώρα βρίσκεται πλέον στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των οίκων αφορούν πλέον κυρίως τις προοπτικές της αξιολόγησης.

Ειδικότερα, Scope και R&I διατηρούν θετικό outlook για την Ελλάδα, ενώ S&P, Moody’s και Fitch έχουν σταθερές προοπτικές.

Η απόφαση της DBRS αντανακλά, μεταξύ άλλων, την πρόοδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο δημοσιονομικό πεδίο, καθώς και τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά και η πολιτική πρόωρης αποπληρωμής χρέους, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της χώρας και στη σταδιακή μείωση του βάρους του δημόσιου χρέους.

Η θετική μεταβολή των προοπτικών αποτελεί, επομένως, ένδειξη ότι η DBRS αξιολογεί θετικά τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας και τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της πιστοληπτικής της θέσης, με το BBB να παραμένει η υφιστάμενη αξιολόγηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 23:33
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