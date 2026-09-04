Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η εισαγωγή της Star Bulk Carriers στο Euronext Athens

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Star Bulk Carriers Corp. για τη δημόσια προσφορά 4,4 εκατ. νέων μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1101η/4.9.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «STAR BULK CARRIERS CORP.» για τη δημόσια προσφορά 4.400.000 νέων μετοχών και παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.