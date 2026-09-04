e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές €38 εκατ. σε 69.800 δικαιούχους έως τις 11 Σεπτεμβρίου

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας:
Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ, κατά το διάστημα από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
22 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
1 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.