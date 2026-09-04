Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήγματος στο Pickaxe Mountain του Ιράν

Το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσουν σύντομα πλήγμα στην περιοχή του Pickaxe Mountain στο Ιράν άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή 4/9 σε δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει την τοποθεσία, η οποία βρίσκεται κοντά στην εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με το Reuters, το Pickaxe Mountain αποτελεί ιδιαίτερα οχυρωμένη τοποθεσία και περιλαμβάνει δύο βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.

Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ μια ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή θα μπορούσε να προσθέσει νέα διάσταση στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο πλήγμα, ούτε διευκρίνισε εάν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για στρατιωτική δράση.