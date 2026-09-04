Μυλωνάκης: Επιστρέφει από Δευτέρα 7/9 στο Μαξίμου και τον πρωινό καφέ

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Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μυλωνάκης έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ξενοδοχείο Electra, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με προσκεκλημένο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η παρουσία του στην εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη δημόσια πολιτική εμφάνιση του υφυπουργού μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε ότι αύριο, Σάββατο, θα παραστεί στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, από τη Δευτέρα επιστρέφει κανονικά στα καθήκοντά του στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεται να συμμετάσχει και στον καθιερωμένο «Πρωινό Καφέ».

Η επιστροφή του στα κυβερνητικά του καθήκοντα σηματοδοτεί την επανενεργοποίησή του στο καθημερινό πρόγραμμα του Μεγάρου Μαξίμου, μετά την περιπέτεια που προηγήθηκε με την υγεία του.