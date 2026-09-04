Σιάμισιης (Helleniq Energy): Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ενεργειακή στρατηγική – Ο VARDAX «κλειδί» στα Βαλκάνια

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης σε δηλώσεις του «10th SOUTHEAST EUROPE ENERGY FORUM – SEEF2026» στο τόνισε ότι οι παρατεταμένες κρίσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή έχουν αναδείξει την ανάγκη η Ευρώπη να επανεξετάσει την ενεργειακή της ασφάλεια και να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ενισχυμένο ρόλο της HELLENiQ ENERGY στη ΝΑ Ευρώπη, σημειώνοντας ότι είναι πλέον ο μεγαλύτερος εξαγωγέας diesel προς την Ουκρανία και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 12 χώρες.

Ο κ. Σιάμισιης έλαβε μέρος στη συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham Greece) Ιωάννη Σαρακάκη, στην ενότητα “GREECE – THE MOST RELEVANT HUB FOR ENERGY IN THE REGION”.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον VARDAX, ο οποίος λειτουργεί ως σημαντική πύλη εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων προς τα Βαλκάνια, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, ενώ υπογράμμισε τα επενδυτικά σχέδια για περαιτέρω επέκτασή του.

Τέλος, χαρακτήρισε την πρόσφατη διάκρισή του από τα EXTEL ως σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας του Ομίλου και εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Κυριότερα σημεία δηλώσεων του Διευθύνοντας Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέα Σιάμισιη στο «10th SOUTHEAST EUROPE ENERGY FORUM – SEEF2026»

Για τις κρίσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, τις επιπτώσεις τους και τη στάση της Ευρώπης

Οι κρίσεις αυτές έχουν ήδη διαρκέσει πολύ και έχει επηρεάσει αρκετά μια σειρά από τομείς και κλάδους. Η Ευρώπη δυστυχώς έχει επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα και στην προώθηση της πράσινης ατζέντας και όχι στην ασφάλεια εφοδιασμού της. Πρέπει να δει τα ζητήματα με μια διαφορετική ματιά και να τα αντιμετωπίσει το συντομότερο.

Γιατί ακόμη και αν οι συγκρούσεις τελειώσουν, θα αρχίσει και πάλι να ρέει αρκετό ρωσικό αέριο στην Ευρώπη; Πιθανότατα όχι. Αλλά και κανείς δεν θα μπορέσει να δει ξανά την τροφοδοσία από τον Περσικό και τα Στενά του Ορμούζ, με τον ίδιο τρόπο όπως παλιότερα.

Πρόσφατα η HELLENIQ ENERGY έγινε ο νούμερο ένα εξαγωγέας diesel προς την αγορά της Ουκρανίας. Έχουμε συναλλαγές με περισσότερες από 12 χώρες, με έντονη δραστηριότητα και στην περιοχή μας. Προμηθεύουμε μεταξύ άλλων και Κόσσοβο, Βοσνία και Αλβανία.

Για τον αγωγό VARDAX, την στρατηγική της HELLENiQ ENERGY και τις επενδύσεις που υλοποιεί στη ΝΑ Ευρώπη

Πρόσφατα τέθηκε σε επαναλειτουργία και ο αγωγός VARDAX. Αξιοποιείται ήδη ως πύλη εξαγωγής ενεργειακών προϊόντων προς τα Βαλκάνια και ευρύτερα. Είναι ένας σε λειτουργία «κάθετος διάδρομος» για μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

Τροφοδοτεί πρωτίστως την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και γειτονικές αγορές, όπως του Κοσσόβου και της Σερβίας. Επιχειρούμε με επενδύσεις να αυξήσουμε τον γεωγραφικό του αποτύπωμα και βορειότερα.

Ο VARDAX ανταποκρίνεται στο δικό μας επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα αποκτά κρίσιμο ρόλο για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι μια κατάσταση “win-win” για όλες τις χώρες της περιοχής.

Για την πρόσφατη αναγνώρισή του στα βραβεία EXTEL ως Καλύτερου Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της προσπάθειας πολλών ετών για την βελτίωση της θέσης του Ομίλου στην διεθνή αγορά. Είμαι περήφανος, είναι ένα επίτευγμα ομαδικό.