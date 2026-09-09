11η Σεπτεμβρίου: Ο Τραμπ επανέλαβε αμφισβητούμενη αφήγηση για τον ρόλο του στις επιχειρήσεις διάσωσης

Σε εκδήλωση όπου απένειμε μετά θάνατον το Μετάλλιο της Ελευθερίας σε έναν άνδρα που έχασε τη ζωή του σώζοντας πολλούς ανθρώπους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε σε μια αμφισβητούμενη αφήγηση σχετικά με τον δικό του ρόλο στις επιχειρήσεις αποκατάστασης στο Ground Zero.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απένειμε την Τρίτη την ανώτατη πολιτική τιμητική διάκριση των Ηνωμένων Πολιτειών στην οικογένεια του Welles Crowther, ενός 24χρονου χρηματιστή και εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος εκτιμάται ότι έσωσε 18 ανθρώπους προτού χάσει τη ζωή του στον Νότιο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Ο Crowther έγινε γνωστός ως «ο άνθρωπος με το κόκκινο μαντίλι», επειδή είχε δέσει ένα κόκκινο ύφασμα γύρω από τη μύτη και το στόμα του για να προστατευτεί από τον πυκνό καπνό, ενώ βοηθούσε ανθρώπους να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο.

«Ο άνθρωπος με το κόκκινο μαντίλι έχει γίνει πιο διάσημος από εμένα», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ellipse, όπου είχε εκτεθεί ένα μεταλλικό δοκάρι που είχε ανασυρθεί από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. «Δεν μου αρέσει αυτό».

Πριν αναφερθεί στις ηρωικές πράξεις του Crowther, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι πήρε «μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων» που εργάζονταν στο κτίριό του στο Ground Zero για να βοηθήσουν μετά τις επιθέσεις, επαναλαμβάνοντας ευρέως αμφισβητούμενους ισχυρισμούς ότι είχε διαδραματίσει ρόλο στην επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πόσο σύντομα μετά τις επιθέσεις πήγαν στο Ground Zero.

Ο Richard Alles, συνταξιούχος διοικητής τάγματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, δήλωσε στο PolitiFact το 2019 ότι «δεν είχε καμία γνώση» για παρουσία του Τραμπ στο σημείο και ανέφερε ότι θα υπήρχε σχετικό αρχείο εάν ο Τραμπ είχε στείλει συνεργείο 100 εργατών.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Davis Ingle δεν απάντησε σε αιτήματα για περισσότερες πληροφορίες ή για αρχεία που θα επιβεβαίωναν την αφήγηση του Τραμπ. Έστειλε μια δήλωση υπερασπιζόμενος τον πρόεδρο και επιτιθέμενος στα «αποτυχημένα μέσα ενημέρωσης του κατεστημένου».

Το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι όλα όσα είπε στην εκδήλωση νωρίτερα εκείνη την ημέρα ήταν «απολύτως ακριβή». Επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης που ανέφεραν ότι η αφήγησή του είχε αμφισβητηθεί και ότι οι διασώστες πρώτης γραμμής δεν τον είχαν δει στο Ground Zero.

«Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα ήμουν το πρώτο πράγμα που θα είχε στο μυαλό του οποιοσδήποτε, αλλά ήμουν εκεί, προφανώς όχι την ίδια ημέρα με την κατάρρευση, αλλά λίγο αργότερα, μαζί με μια μεγάλη ομάδα εργατών στις κατασκευές», είπε.

Υπάρχουν βίντεο του Τραμπ με κοστούμι σε περιοχή κοντά στο Ground Zero, λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις, αλλά όχι στο ίδιο το σημείο της καταστροφής.

Το Trump War Room, λογαριασμός στο X που ανήκει στην πολιτική ομάδα του Τραμπ, δημοσίευσε ένα βίντεο που καταγράφηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2001. Σε αυτό ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είχε «περίπου 100 άνδρες που εργάζονταν εδώ κάτω» και ότι «μόλις είχε βρεθεί στο Ground Zero». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε όταν ζητήθηκαν αρχεία που να επιβεβαιώνουν ότι ο Τραμπ είχε εργαζομένους να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αποκατάστασης.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης την Τρίτη ότι δύο πυροσβέστες τον απομάκρυναν όταν φάνηκε ότι το κτίριο της U.S. Steel, που είναι πλέον γνωστό ως One Liberty Plaza, θα μπορούσε επίσης να καταρρεύσει. Ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς συνέβη αυτό το περιστατικό και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για την ημερομηνία.

«Νομίζαμε ότι θα έπεφτε πάνω μας», είπε ο Τραμπ. «Και δύο πυροσβέστες, μεγαλόσωμοι, δυνατοί άνδρες… Με άρπαξαν κάτω από τις μασχάλες».

Ο Τραμπ είχε διηγηθεί μια παρόμοια εκδοχή της ιστορίας, σύμφωνα με την οποία απομακρύνθηκε από πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016. Τότε είχε πει ότι αυτό συνέβη μερικές ημέρες μετά την κατάρρευση των άλλων κτιρίων και ότι το κτίριο «δεν ήταν πολύ μακριά από εμάς», γεγονός που υποδήλωνε ότι δεν βρισκόταν μέσα στο κτίριο.

Οι υπερβολές και οι ανακριβείς ισχυρισμοί του Τραμπ σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις εδώ και χρόνια. Το 2015, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι «χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι πανηγύριζαν καθώς το κτίριο κατέρρεε». Ισχυρίστηκε ότι οι πανηγυρισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Jersey City, το οποίο, όπως είπε, έχει «μεγάλους αραβικούς πληθυσμούς». Επέμεινε στον ισχυρισμό ακόμη και όταν του επισημάνθηκε ότι η αστυνομία δήλωνε πως τέτοιοι πανηγυρισμοί δεν είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ.

Το 2016, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «βοήθησε λίγο» στην απομάκρυνση των συντριμμιών μετά τις επιθέσεις, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από τους διασώστες πρώτης γραμμής ούτε από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης εκείνης της περιόδου.

Η εκδήλωση της Τρίτης διοργανώθηκε από το Tunnel to Towers Foundation, το οποίο βοηθά τις οικογένειες των διασωστών της 11ης Σεπτεμβρίου και έχει μεταφέρει το μεταλλικό δοκάρι από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου σε διάφορα αξιοθέατα και σημαντικούς χώρους σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων στο Διαστημικό Κέντρο στο Χιούστον, στο Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα και σε αγώνες του MLB.

Οι διασώστες πρώτης γραμμής και οι οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την αντιμετώπιση των επιθέσεων εισήλθαν στην εκδήλωση την Τρίτη πάνω σε ένα μπλε χαλί, πλαισιωμένο από κόκκινα, λευκά και μπλε λουλούδια και πορτρέτα των πυροσβεστών, αστυνομικών και επαγγελματιών υγείας που σκοτώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο Lutnick ήταν πρόεδρος της Cantor Fitzgerald, η οποία έχασε 658 εργαζομένους της στις επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και τον μικρότερο αδελφό του, Gary. Ο Lutnick πήγαινε τον γιο του στην πρώτη του ημέρα στο νηπιαγωγείο όταν χτύπησαν οι τρομοκράτες.

Ο Τραμπ αναμένεται να τιμήσει την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου την Παρασκευή στο Πεντάγωνο, προτού ταξιδέψει στην Ιρλανδία για ένα τουρνουά στο Trump International Golf Links Ireland.

Όλοι οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ αναμένεται να παρευρεθούν σε τελετή μνήμης στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, στην οποία ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι θα παρευρεθεί και ο αντιπρόεδρος JD Vance. Ο Τραμπ δεν απάντησε όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν γιατί δεν μπορούσε να παρευρεθεί τόσο στο Πεντάγωνο όσο και στο Ground Zero.