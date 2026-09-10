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Φαραντούρης: Λίπασμα στις απειλές Ερντογάν οι δηλώσεις Φλωρίδη
Πολιτική
12:59 - 10 Σεπ 2026

Φαραντούρης: Λίπασμα στις απειλές Ερντογάν οι δηλώσεις Φλωρίδη

Reporter.gr Newsroom
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Τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, για «ντου της Τουρκίας σε περίπτωση ακυβερνησίας» σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης σε συνέντευξή του στο MEGANews.  

«Ο κ. Φλωρίδης είπε ουσιαστικά ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα εισβάλει η Τουρκία. Ζητώ να ανακαλέσει αυτές τις δηλώσεις. Είναι επικίνδυνες και αντιδημοκρατικές. Και είναι το καλύτερο λίπασμα στις απειλές Ερντογάν», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διερωτήθηκε, αν με την ίδια λογική του υπουργού «θα πρέπει να καταργηθούν οι εκλογές στην Ελλάδα, αλλιώς θα εισβάλουν οι Τούρκοι! Αυτό ακούσαμε σήμερα από τα χείλη του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτά συζητούσαν στη Κυβέρνηση με τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας;»

Ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι «οι εγγυητές της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας είναι ο ελληνικός λαός και οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι το ποσοστό Μητσοτάκη την Κυριακή των εκλογών».

{ https://x.com/NFarantouris/status/2097974056918147362}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2026 - 13:11
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