ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοδικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου ελέω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια
Εμπορεύματα
13:33 - 25 Αυγ 2025

Ανοδικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου ελέω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα (25/8), εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, που εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανή διακοπή του ρωσικού εφοδιασμού, ενώ οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύουν τις προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη και τη ζήτηση καυσίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, σημειώνουν άνοδο 0,59% στα 68,13 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, ενισχύεται κατά 0,68% στα 64,09 δολάρια.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με ντρόουν εναντίον της Ρωσίας την Κυριακή (24/8), η οποία προκάλεσε απότομη πτώση της παραγωγικής ικανότητας ενός αντιδραστήρα σε ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά εργοστάσια της Ρωσίας και πυρκαγιά τεράστιων διαστάσεων στον τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων Ust-Luga, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους.

Επιπλέον, μια πυρκαγιά στο διυλιστήριο Novoshakhtinsk της Ρωσίας, που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση, συνέχιζε να καίει για τέταρτη ημέρα την Κυριακή, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής. Το διυλιστήριο πωλεί καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου, ή περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.

«Δεδομένης της επιτυχίας που έχει η Ουκρανία με τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών... οι κίνδυνοι για το αργό πετρέλαιο μετατοπίζονται προς τα πάνω», δήλωσε ο αναλυτής της IG Market, Tony Sycamore.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία έχει κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» προς μια διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο με την Ουκρανία.

«Έχουν αναγνωρίσει ότι δεν θα καταφέρουν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς «μαριονέτας» στο Κίεβο. Αυτό ήταν, φυσικά, ένα σημαντικό αίτημα στην αρχή. Και, το σημαντικότερο, έχουν αναγνωρίσει ότι θα υπάρξει κάποια εγγύηση ασφάλειας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Vance.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις απειλές του την Παρασκευή (22/8) ότι θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία σε δύο εβδομάδες.

Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνων βελτιώθηκε μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή, ότι ενδέχεται να μειωθούν τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

«Η διάθεση ανάληψης κινδύνων σε όλες τις αγορές ενίσχυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών για το σύνολο των εμπορευμάτων, με τη βοήθεια των ανανεωμένων προβλημάτων στην πλευρά της προσφοράς στον τομέα της ενέργειας και των μετάλλων», ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμα.

Πτώση για φυσικό αέριο, χρυσό και ασήμι - Ανοδικά κινείται ο χαλκός

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,545% στα 33.390 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,24% στα 3.410,70 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,93% στα 38,693 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,28% και βρίσκεται στα 4,5400 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,25% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1688 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,30% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3487 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,05% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8666 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 13:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης - Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: 431 ανακαινισμένα σχολεία και συνεχίζουμε
Πολιτική

Μητσοτάκης - Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: 431 ανακαινισμένα σχολεία και συνεχίζουμε

ΥΠΠΟ: Αποκατάσταση της ιστορικής «οικίας Κοκοβίκου» - Μετατρέπεται σε πολιτιστικός χώρος
Ειδήσεις

ΥΠΠΟ: Αποκατάσταση της ιστορικής «οικίας Κοκοβίκου» - Μετατρέπεται σε πολιτιστικός χώρος

Την Τετάρτη (27/8) η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα – Η επιθυμία της οικογένειας
Ειδήσεις

Την Τετάρτη (27/8) η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα – Η επιθυμία της οικογένειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Από το ράλι στα 87 δολάρια – Τι αλλάζει εάν ανοίξει το Ορμούζ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Από το ράλι στα 87 δολάρια – Τι αλλάζει εάν ανοίξει το Ορμούζ

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ασταθής αγορά πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν: Πτώση παρά τους φόβους για τα Στενά του Ορμούζ
Εμπορεύματα

Ασταθής αγορά πετρελαίου εν μέσω κλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν: Πτώση παρά τους φόβους για τα Στενά του Ορμούζ

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ
Ειδήσεις

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:51

ΗΠΑ-Ιράν: Το προσχέδιο σύμφωνα με την Τεχεράνη – Πότε «ακούγεται» πως θα πέσουν οι υπογραφές

Πολιτική
12/06/2026 - 14:49

Λιακούλη: Θα θωρακίσουμε το Σύνταγμα του μέλλοντός μας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:45

Έναρξη δεύτερου κύκλου αξιολόγησης υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης από τους πολίτες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:38

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης

Υγεία
12/06/2026 - 14:18

«Προλαμβάνω»: Νέα φάση του προγράμματος από το Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030

Ειδήσεις
12/06/2026 - 13:59

Παράταση έως 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων

Εμπορεύματα
12/06/2026 - 13:58

Πετρέλαιο: Από το ράλι στα 87 δολάρια – Τι αλλάζει εάν ανοίξει το Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
12/06/2026 - 13:49

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Πολιτική
12/06/2026 - 13:44

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους έως 24 ετών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 13:15

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:49

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Πολιτική
12/06/2026 - 12:37

Χρηστίδης: Μετά από 7 χρόνια ακρίβειας, η πρόταση Μητσοτάκη είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ;

Πολιτική
12/06/2026 - 12:24

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

Πολιτική
12/06/2026 - 12:19

Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +18,4% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:09

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:02

ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία 14 σημείων με άνοιγμα Ορμούζ, αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη

Ναυτιλία
12/06/2026 - 11:58

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια

Ακίνητα
12/06/2026 - 11:55

Στρατηγικό Ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πλήρης Μετάπτωση στο G-Cloud

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12/06/2026 - 11:44

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 11:43

ΥΠΕΝ: Πάνω από 6.000 νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:36

Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ