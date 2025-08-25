Ανοδικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου ελέω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα (25/8), εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, που εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανή διακοπή του ρωσικού εφοδιασμού, ενώ οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύουν τις προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη και τη ζήτηση καυσίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, σημειώνουν άνοδο 0,59% στα 68,13 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, ενισχύεται κατά 0,68% στα 64,09 δολάρια.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με ντρόουν εναντίον της Ρωσίας την Κυριακή (24/8), η οποία προκάλεσε απότομη πτώση της παραγωγικής ικανότητας ενός αντιδραστήρα σε ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά εργοστάσια της Ρωσίας και πυρκαγιά τεράστιων διαστάσεων στον τερματικό σταθμό εξαγωγής καυσίμων Ust-Luga, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους.

Επιπλέον, μια πυρκαγιά στο διυλιστήριο Novoshakhtinsk της Ρωσίας, που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση, συνέχιζε να καίει για τέταρτη ημέρα την Κυριακή, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής. Το διυλιστήριο πωλεί καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου, ή περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.

«Δεδομένης της επιτυχίας που έχει η Ουκρανία με τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών... οι κίνδυνοι για το αργό πετρέλαιο μετατοπίζονται προς τα πάνω», δήλωσε ο αναλυτής της IG Market, Tony Sycamore.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία έχει κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» προς μια διαπραγματευτική λύση στον πόλεμο με την Ουκρανία.

«Έχουν αναγνωρίσει ότι δεν θα καταφέρουν να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς «μαριονέτας» στο Κίεβο. Αυτό ήταν, φυσικά, ένα σημαντικό αίτημα στην αρχή. Και, το σημαντικότερο, έχουν αναγνωρίσει ότι θα υπάρξει κάποια εγγύηση ασφάλειας για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Vance.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις απειλές του την Παρασκευή (22/8) ότι θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία σε δύο εβδομάδες.

Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνων βελτιώθηκε μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή, ότι ενδέχεται να μειωθούν τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

«Η διάθεση ανάληψης κινδύνων σε όλες τις αγορές ενίσχυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών για το σύνολο των εμπορευμάτων, με τη βοήθεια των ανανεωμένων προβλημάτων στην πλευρά της προσφοράς στον τομέα της ενέργειας και των μετάλλων», ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμα.

Πτώση για φυσικό αέριο, χρυσό και ασήμι - Ανοδικά κινείται ο χαλκός

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,545% στα 33.390 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,24% στα 3.410,70 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,93% στα 38,693 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,28% και βρίσκεται στα 4,5400 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,25% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1688 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,30% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3487 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,05% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8666 βρετανική λίρα ανά ευρώ.