Την Τετάρτη (27/8) η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα – Η επιθυμία της οικογένειας

Το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) θα τελεστεί η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 79 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία του αγαπητού δημοσιογράφου, θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης και η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο γιος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Λάμπρος, έγραψε: «Τετάρτη 27/8 στις 12:00, Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Και επειδή λάτρευε τους ηθοποιούς, προτείνουμε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN HΘOΠOIΩN), IBAN: GR4202602150000400100392909, TPAΠEZA Eurobank, ΔIKAIOYXOΣ: TAMEIO AΛΛHΛOBOHΘEIAΣ ΣΩMATEIOY EΛΛHNΩN Ηθοποιών».