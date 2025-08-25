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ΥΠΠΟ: Αποκατάσταση της ιστορικής «οικίας Κοκοβίκου» - Μετατρέπεται σε πολιτιστικός χώρος
Ειδήσεις
13:07 - 25 Αυγ 2025

ΥΠΠΟ: Αποκατάσταση της ιστορικής «οικίας Κοκοβίκου» - Μετατρέπεται σε πολιτιστικός χώρος

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας, προχωρά στην αποκατάσταση της «οικίας Κοκοβίκου», επί της οδού Τριπόδων 32, στην Πλάκα, με σκοπό τη μετατροπή της σε πολιτιστικό χώρο. Το κτήριο, σήμερα σε ερειπιώδη κατάσταση, έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς αποτελεί εξαιρετικό δείγμα Αθηναϊκού σπιτιού και συμβάλλει στην καταγραφή της ιστορίας της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής.

Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου έχουν εκπονηθεί με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε 1.700.000 ευρώ και προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής – ΕΣΠΑ 2021-2027. Το έργο στοχεύει όχι μόνο στη διάσωση ενός σημαντικού ιστορικού μνημείου, αλλά και στην ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Αποκατάσταση και αναβάθμιση της «οικίας Κοκοβίκου» με έμφαση στην ιστορικότητα και προσβασιμότητα

Σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη, η αποκατάσταση αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιστορικής εικόνας του κτηρίου και του μνημειακού του χαρακτήρα, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη προσβασιμότητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του κελύφους και την ανασύσταση του κυρίως προσκτίσματος και του συνοδού διώροφου κτηρίου, αποκαθιστώντας την τυπολογία της Αθηναϊκής αυλής. Παράλληλα, γίνεται διαχείριση του μετώπου επί της οδού Τριπόδων και αναβάθμιση της λειτουργικότητας του κτηρίου για τη νέα του χρήση, ενώ συντηρούνται τα αρχαία αρχιτεκτονικά λείψανα που εντοπίστηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στον αύλειο χώρο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη θέασή τους.

Το κτήριο, συνολικής επιφάνειας 266 τ.μ., είναι τριώροφο και διαθέτει ξύλινο συνεχές χαγιάτι σε όλες τις στάθμες, σύμφωνα με τα πρότυπα της πρώιμης οθωνικής περιόδου. Αποτελεί μέρος συγκροτήματος με συνοδά κτήρια και εσωτερική αυλή, τυπολογία χαρακτηριστική της Πλάκας κατά την Οθωμανοκρατία. Η ύπαρξη του κυρίως κτηρίου και των προσκτισμάτων του τεκμηριώνεται από την περίοδο 1836-1837. Το ακίνητο λειτουργεί ως παλίμψηστο, περιλαμβάνοντας σωζόμενες αρχαιότητες σε χαμηλότερη στάθμη από το δάπεδο του ισογείου, ενώ έχει υποστεί σειρά επεμβάσεων και τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών, καθαιρέσεων συνοδών κτισμάτων και συνολικής επισκευής, με αποτέλεσμα να διασώζεται σε τεκμήρια εποχής.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός συνολικού προγράμματος προστασίας και ανάδειξης κτηρίων -ιδιοκτησίας του Δημοσίου- στην Πλάκα, της γειτονιάς που έχει συνδεθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, με τον χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, προχωρά στην αποκατάσταση της «οικίας Κοκοβίκου» - όπως επικράτησε να λέγεται το κινηματογραφικό σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας, από την ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» - και τη μετατροπή της σε πολιτιστικό χώρο, προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου. Η διάσωση, η αποκατάσταση και η επανάχρηση ενός κτηρίου-μνημείου, από τα ελάχιστα πλέον σωζόμενα «αθηναϊκά σπίτια» συμβάλλει στην ένταξή του στη σύγχρονη ζωή, ανασυγκροτεί την ιστορική εικόνα του με την ανασύσταση του βασικού συνοδού κτίσματος, μεγάλου μέρους της αυλής σε επαφή με το κτήριο και στην αποκατάσταση του μετώπου του οικοπέδου, με πολλαπλό όφελος για το ανάπτυγμα της οδού και τον ιστορικό τόπο της Πλάκας.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση του ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Πλάκας, σεβόμενοι το μνημειακό της χαρακτήρα, αλλά και η ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος για την Αθήνα, μέσα από την ανάδειξη νέων πολιτιστικών προορισμών. Μαζί με την Οικία Κωλέττη επί της Πολυγνώτου, το Σπίτι του Ελύτη, το κτήριο επί της Διοσκούρων 7, το οποίο προορίζεται να φιλοξενήσει το Μουσείο Καρόλου Κουν, την οικία Κωστή Παλαμά επί της Περιάνδρου, την «οικία Κοκοβίκου» επί της Τριπόδων, δημιουργούμε ένα πυρήνα κτηριακών υποδομών για πολιτιστικές χρήσεις, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές εκφάνσεις και εποχές της ιστορίας των Αθηνών. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, για την εξαιρετικά γόνιμη συνεργασία μας για την ενίσχυση και αναβάθμιση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας και της Αττικής».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 13:06
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