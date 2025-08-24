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Βανς: Ρωσία και Ουκρανία έχουν ήδη κάνει σημαντικές παραχωρήσεις - Ο Τραμπ μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο
Ειδήσεις
18:25 - 24 Αυγ 2025

Βανς: Ρωσία και Ουκρανία έχουν ήδη κάνει σημαντικές παραχωρήσεις - Ο Τραμπ μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά τις εντάσεις που ενδέχεται να έχουν προκληθεί από τη συνάντηση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, ο Βανς δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υπάρξει ουσιαστικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πρόσφατο ρωσικό βομβαρδισμό εργοστασίου ηλεκτρονικών στη δυτική Ουκρανία – ιδιοκτησίας αμερικανικής εταιρείας – που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζομένων. Αν και καταδίκασε την επίθεση, σημείωσε: «Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος. Η αιματοχυσία πρέπει να τελειώσει».

«Ο Τραμπ άσκησε πραγματική πίεση στη Ρωσία»

Ο Βανς υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος Τραμπ είχε λάβει σοβαρά μέτρα κατά της Ρωσίας: «Έχουμε καταδικάσει τις ενέργειες των Ρώσων από την αρχή. Ο πρόεδρος Τραμπ επέβαλε ουσιαστική οικονομική πίεση». Ταυτόχρονα, κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για αδράνεια: «Επί τρία χρόνια μιλούσε, χωρίς να κάνει κάτι για να σταματήσει τον πόλεμο».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι είναι δυσαρεστημένος με τις επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία και υπαινίχθηκε ότι μια ειρηνευτική λύση θα μπορούσε να προκύψει σύντομα: «Ίσως τις επόμενες δύο εβδομάδες να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πού πηγαίνει η κατάσταση».

Υπάρχει ακόμη χώρος για διαπραγματεύσεις

Ο Βανς απέφυγε να χαρακτηρίσει την επίθεση στο εργοστάσιο ή άλλα γεγονότα ως εμπόδια στη διαδικασία ειρήνευσης. «Ακόμη υπάρχει αρκετό περιθώριο για διαπραγματεύσεις. Είτε θα πετύχουμε είτε θα φτάσουμε σε αδιέξοδο, αλλά η ενεργητική διπλωματία θα συνεχιστεί. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος», τόνισε.

Κυρώσεις και πίεση μέσω εμπορίου

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ο Βανς απάντησε πως ο Τραμπ έχει ήδη ασκήσει «επιθετική οικονομική πίεση», αναφέροντας ως παράδειγμα τους «δευτερογενείς δασμούς στην Ινδία», οι οποίοι περιορίζουν τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Καμία αποστολή Αμερικανών στρατιωτών

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. «Ο ρόλος μας είναι να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες εγγυήσεις για τους Ουκρανούς και να πείσουμε τη Ρωσία να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών», υπογράμμισε.

Αβέβαιο το μέλλον των συνομιλιών

Παρά τις ελπίδες για ειρήνη, την Παρασκευή υψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης ξεκαθάρισε πως δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα διαμεσολάβησης του Τραμπ.

Παράλληλα, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά τις δυνητικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά και τον ρόλο της Ρωσίας στη διαμόρφωσή τους.

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