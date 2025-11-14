Συμφωνία Emirates-SpaceX: Αναβάθμιση συνδεσιμότητας με τεχνολογία Starlink
18:24 - 14 Νοε 2025

Συμφωνία Emirates-SpaceX: Αναβάθμιση συνδεσιμότητας με τεχνολογία Starlink

Η Emirates σκοπεύει να αναβαθμίσει το Wi-Fi στις πτήσεις της αξιοποιώντας την τεχνολογία Starlink της SpaceX, με την ανακοίνωση της συμφωνίας να αναμένεται στο Dubai Air Show τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ο αερομεταφορέας του Ντουμπάι — ο πιο κερδοφόρος διεθνώς — διαθέτει περίπου 250 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου και έχει παραγγείλει πάνω από 300 ακόμη από τις Boeing και Airbus. Η επιλογή του Starlink θα αποτελούσε ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στο προϊόν του Έλον Μασκ, καθώς η Emirates είναι η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως και ταυτίζεται με την υψηλής ποιότητας ταξιδιωτική εμπειρία.

Ωστόσο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η χρήση του Starlink δεν έχει ακόμη εγκριθεί, γεγονός που σημαίνει ότι για να προχωρήσει η συμφωνία θα χρειαστεί αλλαγή στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, η υπηρεσία δεν έχει λάβει ακόμη πιστοποίηση για το εμβληματικό A380, το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος του στόλου της Emirates.

Η Qatar Airways ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία της περιοχής που υιοθέτησε την τεχνολογία, αρχικά στα Boeing 777 και πλέον σε αναβαθμισμένα Airbus A350. Η SpaceX έχει ήδη απευθυνθεί και στις Gulf Air και Flydubai, ενώ τον Αύγουστο προχώρησε σε συμφωνία με τη Saudia, τον κρατικό αερομεταφορέα της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ τον Μάιο, ο Έλον Μασκ είχε αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία θα εγκρίνει το Starlink για χρήση σε αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Ήδη, το Μπαχρέιν και η Ιορδανία επιτρέπουν τη χρήση της υπηρεσίας, ενώ ο Λίβανος έχει εκδώσει άδεια για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω Starlink.

