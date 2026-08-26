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Ζελένσκι: Απένειμε στον Έλον Μασκ το Τάγμα της Ελευθερίας
Ειδήσεις
12:05 - 26 Αυγ 2026

Ζελένσκι: Απένειμε στον Έλον Μασκ το Τάγμα της Ελευθερίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απένειμε την Τετάρτη (26/8) στον Έλον Μασκ το Τάγμα της Ελευθερίας της χώρας, εν μέσω των προσπαθειών του Κιέβου να πείσει τον Μασκ να διευρύνει την πρόσβαση στο δίκτυο Starlink.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, το προεδρικό διάταγμα του Ζελένσκι απονέμει την τιμητική διάκριση στον Μασκ, επαινώντας τον για «την προστασία της ζωής και της ελευθερίας των ανθρώπων, καθώς και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των λαών της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Να σημειωθεί ότι η δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου Starlink του Μασκ έχει συμβάλει, από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022, στη διατήρηση των επικοινωνιών των ουκρανικών δυνάμεων και στον συντονισμό των επιχειρήσεών τους. Το Φεβρουάριο του 2026, η SpaceX απενεργοποίησε χιλιάδες τερματικά Starlink που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις, περιορίζοντας τις στρατιωτικές τους δυνατότητες.

Η Ουκρανία προσπαθεί να πείσει τον τεχνολογικό μεγιστάνα να επιτρέψει στον ουκρανικό στρατό να χρησιμοποιεί το δίκτυο Starlink και εντός ρωσικού εδάφους. Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε στην Ουκρανία να βελτιώσει την ακρίβεια των πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεών της σε μεγάλο βάθος εντός της Ρωσίας.

«Προς το παρόν, ο Μασκ έχει δηλώσει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε κλιμάκωση. Ωστόσο, μπορεί να αλλάξει γνώμη όταν δει περισσότερα επιχειρήματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους το περασμένο Σάββατο.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι το Τάγμα της Ελευθερίας απονέμεται συχνά σε ξένους ηγέτες για τη στήριξή τους προς την Ουκρανία. Μεταξύ των πρόσφατων αποδεκτών της διάκρισης περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ και ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

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