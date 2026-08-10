SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Η μετοχή της SpaceX ανέκαμψε νωρίτερα σήμερα (10/8) προσωρινά στα 135 δολάρια, την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), αφού τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της διαστημικής εταιρείας ενίσχυσαν εκ νέου την εμπιστοσύνη των αναλυτών στη μετοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία πυραυλικών συστημάτων του Έλον Μασκ ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων για το δεύτερο τρίμηνο, στην πρώτη παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων της από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο. Μεγάλο μέρος των εσόδων της εταιρείας πέρυσι προήλθε από τον τομέα συνδεσιμότητας.

Σύμφωνα με το CNBC, αρκετοί επενδυτικοί οίκοι της Wall Street εξέφρασαν, ως αποτέλεσμα, την εμπιστοσύνη τους στη SpaceX, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες εκτόξευσης της εταιρείας και η ικανότητά της να αναπτύσσει σε μεγάλη κλίμακα διαστημικές υποδομές δημιουργούν θετικές προοπτικές για τη μετοχή.

Ειδικότερα, ο John Godyn της Citi, ο οποίος διατηρεί σύσταση «αγοράς» (buy) για τη SpaceX, επανέλαβε την τιμή-στόχο των 200 δολαρίων, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 50%.

Την ίδια στιγμή, ο Edison Yu της Deutsche Bank Research, ο οποίος επίσης διατηρεί σύσταση «αγοράς» και τιμή-στόχο τα 235 δολάρια, σημείωσε ότι η εταιρεία διαθέτει έναν «γρήγορο δρόμο» προς ετήσια έσοδα με ρυθμό που αντιστοιχεί σε 100 δισ. δολάρια. Ο Yu εκτίμησε ότι ο στόχος είναι εφικτός, πιθανότατα λόγω των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα των neocloud και της Cursor.

Να σημειωθεί ότι η μετοχή της SpaceX έχει παρουσιάσει έντονη μεταβλητότητα από την IPO, υποχωρώντας μέχρι τα 108,27 δολάρια μόλις πριν από λίγες ημέρες. Στην τελευταία συνεδρίαση κατέγραφε οριακές απώλειες.