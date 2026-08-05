Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Η Emirates, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως, αναζητά υποψήφιους για να ενταχθούν στην πολυεθνική ομάδα του πληρώματος καμπίνας. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας προσλήψεών της, η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, πραγματοποιεί Open Days για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας στις 18 Αυγούστου, στις 9:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Divani Corfu Palace στην Κέρκυρα, στις 20 Αυγούστου, στις 9:00 π.μ., στο Monasty Hotel Autograph Collection στη Θεσσαλονίκη, και στις 22 Αυγούστου, στις 9:00 π.μ., στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Η Emirates αναζητά άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, με στόχο τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για τους επιβάτες της. Δεδομένου ότι η ασφάλεια αποτελεί μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες της Emirates, ο ιδανικός υποψήφιος θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και τον έλεγχο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υπηρεσιών στο αεροσκάφος, την ασφάλεια και τις σχετικές διαδικασίες. Όλα τα μέλη του πληρώματος καμπίνας της Emirates εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης της εταιρείας στο Ντουμπάι.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξελίξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, μπορούν να παρουσιαστούν στο Open Day με ένα ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα (CV) στα αγγλικά και μια πρόσφατη φωτογραφία, ενώ συνιστάται να προβούν σε προεγγραφή εδώ για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Όσοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να παρουσιαστούν στο Ξενοδοχείο Divani Corfu Palace στην Κέρκυρα, στο Monasty Hotel Autograph Collection στη Θεσσαλονίκη και στο Divani Caravel στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα emiratesgroupcareers.com/cabincrew. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να περάσουν όλη την ημέρα στους χώρους διεξαγωγής του Open Day. Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν την ίδια ημέρα για το πρόγραμμα των επόμενων αξιολογήσεων και συνεντεύξεων.

Με περισσότερες από 150 εθνικότητες να εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο πλήρωμα καμπίνας της, η Emirates αντικατοπτρίζει τον διεθνή χαρακτήρα του επιβατικού της κοινού και του δικτύου της, το οποίο εκτείνεται σε 136 προορισμούς, σε 70 χώρες. Η Emirates διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο με περισσότερα από 280 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου μεταξύ των οποίων τα Airbus A350, τα εμβληματικά Airbus A380 και τα Boeing 777.

Η Emirates προσφέρει στους υποψηφίους μοναδικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε εξαιρετικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις κατάρτισης και ποικίλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Όλο το πλήρωμα της Emirates εδρεύει στην κοσμοπολίτικη πόλη του Ντουμπάι και απολαμβάνει ένα ελκυστικό πακέτο απασχόλησης που περιλαμβάνει διάφορα προνόμια, όπως αφορολόγητο μισθό, δωρεάν διαμονή που παρέχεται από την εταιρεία, δωρεάν μεταφορά προς και από την εργασία, εξαιρετική ιατρική κάλυψη, καθώς και αποκλειστικές εκπτώσεις για αγορές και δραστηριότητες αναψυχής στο Ντουμπάι. Το αυξανόμενο παγκόσμιο δίκτυο της Emirates προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτικών ευκαιριών στις έξι ηπείρους που δραστηριοποιείται η αεροπορική εταιρεία. Το πλήρωμα καμπίνας της Emirates απολαμβάνει ελκυστικά ταξιδιωτικά προνόμια, τόσο τα ίδια τα άτομα που το αποτελούν όσο και οι οικογένειες και οι φίλοι τους, σε όλους τους προορισμούς της αεροπορικής εταιρείας.