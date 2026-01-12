Alphabet: Ξεπερνά τα 4 τρισ. δολάρια και αναρριχάται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως

Η Alphabet, μητρική της Google, πέτυχε νέο ορόσημο ξεπερνώντας τα 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, κατακτώντας για πρώτη φορά από το 2019 τη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο πολύτιμων εταιρειών στον κόσμο, προσπερνώντας την Apple, σύμφωνα με το Reuters.

Η εκτόξευση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της στρατηγικής της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με το νέο μοντέλο Gemini 3 να λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές και να εντείνει την πίεση στην OpenAI, ειδικά μετά το GPT-5 που άφησε κάποιους χρήστες απογοητευμένους. Παράλληλα, η μονάδα Google Cloud παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 34% το τρίτο τρίμηνο, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 155 δισ. δολαρίων, ενώ η εξωτερική ενοικίαση των αυτοαναπτυγμένων τσιπ AI της εταιρείας συνέβαλε καθοριστικά στον ιλιγγιώδη ρυθμό ανάπτυξης.

Η εταιρεία επωφελείται και από σημαντικές επενδύσεις, όπως αυτή της Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ, ενώ η Samsung προγραμματίζει να διπλασιάσει τον αριθμό των κινητών συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη υποστηριζόμενη από το Gemini της Google. Επιπλέον, η Meta φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τσιπ της Alphabet για τα κέντρα δεδομένων της από το 2027.

Παρά τις ανησυχίες για οικονομική αβεβαιότητα και ανταγωνισμό, η βασική πηγή εσόδων της Google, η διαφημιστική δραστηριότητα, παραμένει σταθερή. Η μετοχή της Alphabet έχει σημειώσει κέρδη 65% το 2025 και επιπλέον 6% μέχρι στιγμής φέτος, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές της στην ομάδα των Magnificent Seven της Wall Street.

Η Alphabet γίνεται έτσι η τέταρτη εταιρεία στην ιστορία που ξεπερνά το φράγμα των 4 τρισ. δολαρίων, μετά την Nvidia, τη Microsoft και την Apple. Η εταιρεία επωφελείται και από αποφάσεις της αμερικανικής δικαιοσύνης που της επιτρέπουν να διατηρήσει τον έλεγχο του Chrome και του Android, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τον έλεγχο των βασικών ψηφιακών πλατφορμών της.