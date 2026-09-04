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«Κλείδωσε» πάνω από τις 2.700 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών
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17:56 - 04 Σεπ 2026

«Κλείδωσε» πάνω από τις 2.700 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Με κέρδη άφησε το Χρηματιστήριο Αθηνών την εβδομάδα, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πάνω από το όριο των 2.700 μονάδων με άνοδο της τάξης του 0,37%, παρά τις διακυμάνσεις που καταγράφηκαν ενδοσυνεδριακά.  

Πιο αναλυτικά, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.701,38 μονάδες, με το υψηλό της ημέρας να εντοπίζεται στις 2.707,31 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.684,41. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 261 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης τερμάτισε στις 6.914,78 μονάδες (+0,35%), ενώ από την άλλη ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακές απώλειες της τάξης του 0,09% στις 3.098,66 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Cenergy έκλεισε με κέρδη 1,13% και η HelleniQ Energy κράτησε το θετικό momentum και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +2,05% με τη μετοχή της να αγγίζει τα 15,92 ευρώ.

Στους νικητές και οι Lamda (+2,95%), ΑΒΑΞ (+2,97%), Jumbo (+1,05%), Metlen (0,17%), ΤΙΤΑΝ (+1,02%), ΑKTOR (+0,97%) και ΔΑΑ (+0,68%), Safe Bulkers (+2,96%) και ΕΛΠΕ (2,05%).

Καθοδικά κινήθηκαν μεταξύ άλλων οι Bally’s Intralot (-1,44%), Allwyn (-1,10%) και ΔΕΗ (-0,25%).

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,76% στις 3.211,290 μονάδες, διατηρώντας θετική τη βραχυπρόθεσμη εικόνα με την απόσταση του από τις 3.100 μονάδες, που παραμένουν βασικό σημείο στήριξης, να διευρύνεται.

Στα επιμέρους, με κέρδη έκλεισαν οι ΕΤΕ (+1,01%), Πειραιώς (+1,44%) και Eurobank (+1,2%), ενώ η Alpha Bank δεν κατάφερε να κερδίσει το πρόσημο και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στους ρυθμούς που την είχε αρχίσει με απώλειες 1,22%.

Δεν πέρασε απαρατήρητη και η «ψήφος εμπιστοσύνης» της Deutsche Bank στις ελληνικές τράπεζες, που μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα του β’ τριμήνου, αυξάνει τις τιμές-στόχους και για τις τέσσερις συστημικές, διατηρώντας τη σύσταση «Buy».

Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην αποψινή «ετυμηγορία» της DBRS για την ελληνική οικονομία, με τον οίκο να διατηρεί μέχρι στιγμής την Ελλάδα σε βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερό outlook – δηλαδή ένα σκαλοπάτι πάνω από την είσοδο στην επενδυτική κατηγορία, μετά την τελευταία αξιολόγηση της 6ης Μαρτίου.

Στο επίκεντρο και οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα οικονομικά μέτρα – όπως αυτά που αφορούν τις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες – να τραβούν την προσοχή των επενδυτών, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση ενός πακέτου που θα περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης εισοδήματος. Στα σημαντικά και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες που θα δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο.

Στις εισηγμένες, η Jumbo συνεχίζει τη δυναμική της, με τις πωλήσεις Αυγούστου να αυξάνονται 9% και το οκτάμηνο 5,8%, ενώ ξεχωρίζει η διανομή έκτακτου μερίσματος €1 ανά μετοχή.

Θετικά κινείται και η Τράπεζα Πειραιώς, με την Εθνική Ασφαλιστική να ολοκληρώνει έκδοση μειωμένης εξασφάλισης €200 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από τρεις φορές.

Παράλληλα, θετικές είναι οι εκτιμήσεις της Quest Holdings για τη συνέχιση της διψήφιας ανάπτυξης στις υπηρεσίες πληροφορικής, ενώ η IDEAL Holdings προβλέπει ισχυρή αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το 2026.

Θετική παραμένει επίσης η εικόνα σε Μπάρμπα Στάθης και Attica, με προσδοκίες για ενίσχυση της κερδοφορίας και των εσόδων αντίστοιχα.

Στα διεθνή, ήπιες απώλειες καταγράφει η Wall Street στο άνοιγμα, καθώς τα καλύτερα των αναμενόμενων στοιχεία για την απασχόληση ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για πιθανή αύξηση επιτοκίων από τη Fed. Ο Dow Jones υποχωρεί 0,3%, ο S&P 500 0,2%, ενώ ο Nasdaq παραμένει σχεδόν αμετάβλητος.

Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες κινούνται οριακά ανοδικά, με τον Stoxx 600 στο +0,17% και τον DAX στο +0,25%, ενώ ο FTSE MIB καταγράφει απώλειες 0,27%.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 18:04
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