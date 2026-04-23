Microsoft: Εθελουσία έξοδος για χιλιάδες εργαζομένους στις ΗΠΑ εν μέσω «επενδυτικής έκρηξης» στην ΤΝ

Η Microsoft προχωρά σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που θα αφορά περίπου το 7% του εργατικού δυναμικού της στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα αφορά περίπου 125.000 εργαζομένους που απασχολούνταν στη χώρα έως τον Ιούνιο του 2025, γεγονός που σημαίνει ότι έως και 8.750 άτομα ενδέχεται να ενταχθούν στο σχέδιο αποχώρησης. Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές, για μία από τις μεγαλύτερες τέτοιες πρωτοβουλίες που έχει εφαρμόσει ποτέ η εταιρεία, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει σε αντίστοιχης κλίμακας προγράμματα.

Η σχετική πρόταση γνωστοποιήθηκε στους εργαζομένους την Πέμπτη, μέσω εσωτερικού υπομνήματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας με πολυετή υπηρεσία στην εταιρεία, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ηλικίας και προϋπηρεσίας, με το άθροισμα των δύο να φτάνει τουλάχιστον το 70. Εξαιρούνται ορισμένες ανώτερες διοικητικές θέσεις και ρόλοι στον τομέα των πωλήσεων.

Στο ίδιο υπόμνημα, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Microsoft, Έιμι Κόουλμαν, ανέφερε ότι στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με όρους που οι ίδιοι επιλέγουν, λαμβάνοντας παράλληλα ενισχυμένα πακέτα υποστήριξης. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διευκόλυνση μιας «ομαλής μετάβασης» για τους εργαζομένους που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν.

Το πρόγραμμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τεχνολογικού κλάδου, καθώς οι μεγάλες εταιρείες επιχειρούν να περιορίσουν τα λειτουργικά τους κόστη, την ώρα που κατευθύνουν τεράστιους πόρους στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft επενδύει ήδη σημαντικά κεφάλαια στην κατασκευή data centers παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών cloud και ΑΙ.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε διαδοχικούς γύρους περικοπών προσωπικού από τις αρχές του 2023, τάση που καταγράφεται και σε άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Oracle και η Meta Platforms, οι οποίοι επίσης έχουν μειώσει θέσεις εργασίας το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια ημέρα, η Microsoft ανακοίνωσε νέες επενδύσεις ύψους 18 δισ. δολαρίων στην Αυστραλία για υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στη χώρα. Η κίνηση αυτή ακολουθεί προηγούμενη δέσμευση της εταιρείας για επένδυση 10 δισ. δολαρίων στην Ιαπωνία μέσα σε τετραετία, επίσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στροφής προς τις τεχνολογίες ΑΙ και τις υποδομές μεγάλης κλίμακας.