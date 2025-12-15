Επεισόδιο ενδοσχολικής βίας στην Κυψέλη: 14χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε στο χέρι από μαχαίρι

Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Δεκεμβρίου, σε σχολικό συγκρότημα της Κυψέλης, όπου στεγάζονται το 15ο και το 60ό Γυμνάσιο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εντός του σχολείου ξέσπασε διαπληκτισμός μεταξύ μαθητριών, ο οποίος γρήγορα κλιμακώθηκε. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μια 14χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της.

Ως φερόμενη δράστιδα συνελήφθη 16χρονη μαθήτρια, η οποία ακινητοποιήθηκε άμεσα από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς μέχρι να φτάσουν στο σχολείο αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών. Στην κατοχή της εντοπίστηκε μαχαίρι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Καθηγητές του σχολείου κλήθηκαν να καταθέσουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Όπως έγινε γνωστό, η 16χρονη είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις σχολικές αρχές για προβλήματα συμπεριφοράς και είχε πρόσφατα μεταφερθεί στο συγκεκριμένο σχολείο. Μάλιστα, η ημέρα του επεισοδίου ήταν η πρώτη της παρουσία στη νέα σχολική μονάδα, μετά από απομάκρυνσή της από προηγούμενο σχολείο για αντίστοιχο περιστατικό.