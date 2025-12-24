Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα – Συλλυπητήρια μηνύματα Ανδρουλάκη, Φάμελλου, Κακλαμάνη

Το βράδυ της Τρίτης (23/12) έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 97 ετών, η Σύλβα Ακρίτα, μητέρα της Έλενας Ακρίτα και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας ασχολήθηκε κυρίως με τη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Από τα παιδικά της χρόνια βίωσε τις ανάγκες και τις αγωνίες αυτού του τομέα γι’ αυτό και μεγαλώνοντας η κοινωνική πρόνοια έγινε το αντικείμενο των σπουδών της. Τον σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και γνωστό συγγραφέα τον γνώρισε όταν ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου υπήρξε ο πρωτεργάτης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Παντρεύτηκαν το 1954 και απέκτησαν την κόρη τους, δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Έλενα Ακρίτα.

Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, στις εκλογές του 1967 (που δεν έγιναν λόγω της δικτατορίας) η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Η χούντα τη συνέλαβε και το στρατοδικείο την καταδίκασε, ως ηγετικό στέλεχος, σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Κατά τη Μεταπολίτευση, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και παρέστη στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη. Στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974 εξελέγη στην περιφέρεια του υπολοίπου πρώην Δήμου Αθηναίων και ήταν η μοναδική βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Το 1981 επανεξελέγη, ενώ το 1986 διορίστηκε ως υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αφού επανεξελέγη δύο ακόμη φορές (1989 και 1993) - την τελευταία εξ αυτών στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας - το 1996, μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από την ενεργό πολιτική.

Συλλυπητήρια Φάμελλου και Ανδρουλάκη