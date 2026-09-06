Παπαστεργίου: Θέλουμε η Ελλάδα του 2030 να είναι ψηφιακά κυρίαρχη και καινοτόμα

Η βούληση και η δυνατότητα της Ελλάδας να ενισχύσει τις υποδομές και τις τεχνολογικές της επιδόσεις, έτσι ώστε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης αναδείχθηκαν σε εκδήλωση που διοργανώθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στο «Περίπτερο 12» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική αλλά και στην ελληνική προσέγγιση για την ψηφιακή κυριαρχία, μέσω της οποίας ενισχύεται η συνεργασία με αξιόπιστες χώρες και εταίρους, καθώς και η ανεξαρτησία της χώρας μας στον κρίσιμο αυτό τομέα. Ειδικότερα, έγινε λόγος για τις βασικές υποδομές που υποστηρίζουν αυτό τον σκοπό, όπως το AI Factory «PHAROS» που αξιοποιεί τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟ» και δημιουργεί έναν κοινό χώρο, όπου συναντώνται η υπολογιστική ισχύς, τα δεδομένα, η έρευνα και η επιχειρηματικότητα. Ακόμη, τονίστηκε η σημασία της ανάπτυξης σύγχρονων και βιώσιμων κέντρων δεδομένων. Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε ότι η διαρκής παρουσία της χώρας σε ευρωπαϊκά εγχειρήματα που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και τις υποδομές επιτρέπουν στην Ελλάδα να συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή στρατηγική και ενισχύουν την υπολογιστική βάση πάνω στην οποία μπορεί να καινοτομήσει, να συνεργαστεί και να αναπτυχθεί διεθνώς.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο δημοσιογράφος Θεολόγος Ηλιού συμμετείχαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), Στέφανος Κόλλιας και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «PHAROS» AI Factory, Αφροδίτη Σεβαστή.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η ψηφιακή κυριαρχία αποτελεί σήμερα βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα του gov.gr. Αυτό συνεπάγεται επένδυση στις υποδομές, στην υπολογιστική ισχύ, στα δεδομένα, στην έρευνα και στο ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν να μετατρέψουν την τεχνολογία σε ανάπτυξη. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έχουμε ήδη βάλει σημαντικά θεμέλια. Ο “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, το AI Gigafactory “PHAROS”, οι νέες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων, συγκροτούν ένα εθνικό οικοσύστημα τεχνολογίας, με ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Στην 90ή ΔΕΘ παρουσιάζουμε το επόμενο βήμα: μια Ελλάδα που διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες για να συμμετέχει ενεργά στη νέα οικονομία της ΤΝ. Επενδύουμε στις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να καινοτομήσει, να προσελκύσει επενδύσεις, να στηρίξει την έρευνα και τις επιχειρήσεις και να έχει ουσιαστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την τεχνολογία. Αυτή είναι η ψηφιακή κυριαρχία στην πράξη και αυτό αποτελεί το όραμα για τη χώρα του 2030».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος τόνισε: «Η επανάσταση της Τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και περισσότερο ζήτημα που αφορά μια επανάσταση στις υποδομές. Οι επενδύσεις σε data-centre infrastructure αναμένεται να φτάσουν περίπου $7 τρισεκατομμύρια έως το 2030. Το κρίσιμο είναι: Πού θα αναπτυχθεί αυτή η υποδομή και ποιός θα ελέγχει την πρόσβαση σε αυτή; Η Ελλάδα έχει ήδη θέσει τα θεμέλια ενός ψηφιακού κράτους. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε υποδομές που ενισχύουν και την κυριαρχία της χώρας, για μια οικονομία που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης είπε: «Ψηφιακή κυριαρχία σημαίνει ικανότητα επιλογής και δράσης, όχι αυτάρκεια: ισχυρές και βιώσιμες υποδομές, ασφαλή και αξιοποιήσιμα δεδομένα, ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνογνωσία και ανοικτά πρότυπα. Η Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. μπορεί να προωθήσει μια Ευρώπη πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική, που συνεργάζεται με αξιόπιστους διεθνείς εταίρους υπό σαφείς κανόνες».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), Στέφανος Κόλλιας υπογράμμισε: «O υπερυπολογιστής “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, ο υπό ανάπτυξη βελτιστοποιημένος για Τεχνητή Νοημοσύνη υπερυπολογιστής στην Κοζάνη και το AI Factory “PHAROS” θα παρέχουν στους Έλληνες ερευνητές, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς της χώρας μας τη δυνατότητα να μεγεθύνουν την παραγόμενη καινοτομία σε όλους τους τομείς, συνεισφέροντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα και Ευρώπη».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του PHAROS AI FACTORY, Αφροδίτη Σεβαστή ανέφερε: «Αυτή την περίοδο η “ΦΑΡΟΣ Α.Ε.”, χτίζει τις βάσεις μιας λειτουργικής εθνικής πλατφόρμας για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Από τη μία πλευρά, μαζί με τους εταίρους μας, αναπτύσσουμε την τεχνολογική αρχιτεκτονική και τις δυνατότητες που απαιτούνται για την αξιοποίηση προηγμένων υποδομών ΤΝ και από την άλλη δημιουργούμε το λειτουργικό μοντέλο, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες που επιτρέπουν την αποδοτική εξυπηρέτηση πολλών χρηστών και οργανισμών ταυτόχρονα. Δημιουργούμε ένα βιώσιμο οικοσύστημα που θα παράγει τεχνογνωσία, θα επιταχύνει την καινοτομία και θα δημιουργεί μετρήσιμο παραγωγικό και οικονομικό αντίκτυπο για τη χώρα μας».