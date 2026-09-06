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Τα μέτρα της κυβέρνησης για τις συντάξεις και η «ψαλίδα» της ακρίβειας
Εργασιακά
18:00 - 06 Σεπ 2026

Τα μέτρα της κυβέρνησης για τις συντάξεις και η «ψαλίδα» της ακρίβειας

Reporter.gr Newsroom
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 Στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ βρέθηκαν και οι συνταξιούχοι, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει αυξημένη ετήσια ενίσχυση, αλλά και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι αυξήσεις στις συντάξεις.

Από τον Νοέμβριο του 2026, η ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά. Το μέτρο αφορά, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ η ενίσχυση προβλέπεται να καταβάλλεται κάθε χρόνο. Δικαιούχοι είναι επίσης ΑμεΑ και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Παράλληλα, στα τέλη Δεκεμβρίου θα καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με την αύξηση να υπολογίζεται βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι αυξήσεις θα δίνονται χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, εξέλιξη που αφορά ιδιαίτερα όσους μέχρι σήμερα δεν έβλεπαν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξή τους.

Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες των συνταξιούχων για το πραγματικό όφελος των μέτρων χαμήλωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, Στάθης Ανέστης. Μιλώντας στο MEGA, χαρακτήρισε την αύξηση της ενίσχυσης περιορισμένη, σημειώνοντας ότι τα επιπλέον 100 ευρώ μεταφράζονται ουσιαστικά σε περίπου 1,01 ευρώ την ημέρα, ποσό που, όπως υποστήριξε, δεν συμβαδίζει με την ένταση της ακρίβειας. Παράλληλα, επέκρινε τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγησή της.

Στο κάδρο της κριτικής έβαλε και τις συντάξεις χηρείας, κάνοντας λόγο για «εξαπάτηση και εμπαιγμό» και ζητώντας ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Όπως υποστήριξε, οι παρεμβάσεις που παρουσιάζονται από την κυβέρνηση αφορούν στην πράξη μικρότερο τμήμα των συνταξιούχων από αυτό που δημιουργείται ως εντύπωση μέσα από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Την ίδια ώρα, εκτός των κυβερνητικών μέτρων παραμένει η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει το κόστος ενός τέτοιου μέτρου και άφησε αιχμές για την επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Έτσι, το πακέτο για τους συνταξιούχους περιλαμβάνει την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ και τις αυξήσεις στις συντάξεις χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα αιτήματα για μεγαλύτερη στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, τις συντάξεις χηρείας και την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

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