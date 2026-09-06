Ζελένσκι: «Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για ειρήνη» – Στο Κίεβο οι απεσταλμένοι του Τραμπ

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι για την ειρήνη, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν την Κυριακή στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ανανεώνει την προσπάθειά της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο του.

Σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ έφτασαν στην ουκρανική πρωτεύουσα από τη Μόσχα, όπου το Σάββατο είχαν τρεις ώρες συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, από τη συνάντηση δεν προέκυψε κάποια εμφανής σημαντική εξέλιξη που να δείχνει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Οι προηγούμενοι γύροι των αμερικανικής διαμεσολάβησης ειρηνευτικών συνομιλιών, τους οποίους είχε ενθαρρύνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής περιορισμένα αποτελέσματα. Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προεκλογικά δεσμευτεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, δήλωσε την Παρασκευή ότι υπάρχει νέα αμερικανική πρόταση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε τη συνάντηση του Σαββάτου «ιδιαίτερα χρήσιμη», ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι και άλλους κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους στο κέντρο του Κιέβου.

Ο Ζελένσκι θεωρεί ότι η Ουάσινγκτον θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Έχει επίσης δηλώσει ότι υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την επίτευξη ειρήνης, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίσουν να στρέφουν την προσοχή τους στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών, διάρκειας περίπου τριών ωρών, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι δήλωσαν ότι είναι αισιόδοξοι για την περαιτέρω πρόοδο.

«Ουσιαστικές, σημαντικές [συνομιλίες] και είμαστε ιδιαίτερα ενθαρρυμένοι», δήλωσε ο Γουίτκοφ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και σε γεύμα εργασίας.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι αργότερα την Κυριακή θα ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών, στον οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Στο Κίεβο βρίσκονταν επίσης οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Χρειάζονται εγγυήσεις ασφαλείας. Χρειάζεται μια αξιοπρεπής μεταπολεμική ειρήνη. Οι προτάσεις μας έχουν ήδη καταρτιστεί», δήλωσε ο Ζελένσκι, την ώρα που η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα ετοιμαζόταν να συναντήσει τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στους δρόμους του Κιέβου

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές τη Μόσχα στο πλαίσιο του ρόλου τους ως απεσταλμένοι για την ειρήνη. Η Κυριακή ήταν, ωστόσο, η πρώτη τους επίσκεψη στο Κίεβο με την ιδιότητα των Αμερικανών διαπραγματευτών.

Η ουκρανική ηγεσία επιδίωκε εδώ και καιρό την επίσκεψή τους και στους δρόμους του Κιέβου, το οποίο έχει δεχθεί σφοδρές ρωσικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία.

«Το ζήτημα μπορεί να λυθεί εν ριπή οφθαλμού. Θέλουμε ειρήνη. Έχω πολεμήσει και ο ίδιος, επομένως γνωρίζω τι σημαίνει πόλεμος. Χρειαζόμαστε ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος», δήλωσε ο βετεράνος του στρατού Στέπαν Γερμάκ.

Στις προηγούμενες συνομιλίες, οι δύο πλευρές παρέμειναν σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το μέλλον της ανατολικής ουκρανικής περιοχής του Ντονμπάς.

Η Ρωσία απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από μια οχυρωμένη ζώνη πόλεων στην περιοχή, την οποία εξακολουθεί να ελέγχει. Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει αρνηθεί, υποστηρίζοντας ότι μπορεί ακόμη να διατηρήσει τις θέσεις του.

Για την Ουκρανία, οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους Ευρωπαίους συμμάχους της και τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται απαραίτητες, προκειμένου να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή στο μέλλον.

«Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που δεν θα παραβιαστεί ποτέ», δήλωσε η 19χρονη εργαζόμενη σε καφέ Σβιτλάνα Κουριλένκο.

«Απλώς αφήστε την Ουκρανία ήσυχη και αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν ειρηνικά».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2096620690816258114}

Προσωρινή παύση των επιθέσεων

Παρότι οι γραμμές του μετώπου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, οι ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ρωσία έχει πλήξει το Κίεβο με πυραύλους και drones, μέρα και νύχτα, επί δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Μεταξύ των στόχων ήταν και η έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, η οποία επλήγη την Παρασκευή.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου έως τη Δευτέρα, ενώ ο Ζελένσκι έχει αναφέρει ότι και η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Μόσχας.

Οι μάχες κατά μήκος του μετώπου, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, ωστόσο, δεν σταμάτησαν, ενώ η Ρωσία έπληξε και άλλες ουκρανικές πόλεις το Σάββατο.

Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις της διαδικτυακής εταιρείας λιανικής Wildberries, επιχειρώντας να αυξήσει το κόστος που συνεπάγεται για τη Μόσχα η συνέχιση του πολέμου.

Το Κίεβο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου του Ριαζάν, περίπου 480 χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά.