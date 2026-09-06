Όλοι εναντίον όλων και βλέπουμε…

Ιδιαίτερες εκπλήξεις δεν έκρυβαν οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ούτε η συνέντευξη Τύπου της επόμενης ημέρας. Το βάρος έπεσε περισσότερο στην πολιτικολογία, κάτι μάλλον αναμενόμενο στην τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές. Και κάπως έτσι, μέσα από τις εκατέρωθεν αιχμές, αναδείχθηκε ο έντονος κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού.

Ο Μητσοτάκης άφησε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σαφείς αιχμές κατά του προκατόχου του, Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο επανήλθε στη συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας ότι το rebranding «πήγε τζάμπα». Ειρωνεύτηκε, βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς του ανεδαφικές προτάσεις στα δημοσιονομικά.

Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, με την οποία χαρακτήριζε τον πρωθυπουργό αναξιόπιστο και αλαζόνα, ενώ αιχμές κατά της ΕΛΑΣ είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες, στον απόηχο της παρουσίασης του οικονομικού της προγράμματος.

Ο Μητσοτάκης πάλι, δεν περιόρισε τις αιχμές του προς την κεντροαριστερά, καθώς άνοιξε και νέο μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά. Εκείνος απάντησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Facebook, ενώ είχε προηγηθεί επίθεσή του και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, η μόνιμη αιχμή του ότι ο νυν πρωθυπουργός έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε «σημιτικό ΠΑΣΟΚ» δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως κομπλιμέντο προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Από εκεί και ύστερα, αν προστεθούν στις παραπάνω κραυγές οι επιθέσεις που δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου – οι οποίοι επίσης δεν μιλιούνται μεταξύ τους –, οι βολές που δέχεται ο Τσίπρας από τον Κασσελάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ και τις διασπάσεις του, καθώς και τα βέλη κατά πάντων που ρίχνoυν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού, καταλαβαίνουμε πως το σκηνικό θυμίζει ολοένα και περισσότερο αρένα, όπου όλοι μάχονται εναντίον όλων.

Τα πράγματα βέβαια θα αρχίσουν να ζορίζουν σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Εκεί θα χρειαστεί να δούμε ποιοι από όσους σήμερα ανταλλάσσουν πυρά θα πρέπει αύριο να ανταλλάξουν χειραψίες. Αυτό κι αν θα είναι θέαμα…