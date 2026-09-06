Στο μυαλό του Τσίλλερ, στα έγκατα του δημαρχείου και στη δίνη των 200 ετών της Ερμούπολης

Η δεξιά όψη του Δημαρχείου της πόλης είναι τυλιγμένη από σκαλωσιές και λινάτσες. Το σπουδαίο έργο του Ερνέστου Τσίλλερ συμπληρώνει 150 χρόνια ζωής, πληγωμένο από τον χρόνο και τις κλιματικές συνθήκες, συνεπώς τα έργα αποκατάστασης είναι εξόχως αναγκαία για να διατηρήσει την αρχιτεκτονική και ιστορική αίγλη του. Δεν έχει ποτέ πριν, σε αυτό το διάστημα, γίνει κάποια επέμβαση αποκατάστασης παρότι αποτελεί αδιάλειπτα, μέσα στους αιώνες, το εμβληματικό τοπόσημο του νησιού: από την πολυτάραχη ανέγερση του μια πληθωρική μαρτυρία αστικής ανάπτυξης, σήμερα ένα ολοζώντανο «μουσείο» νεοκλασικισμού που σπάνια συναντά κανείς στη νησιωτική Ελλάδα.

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