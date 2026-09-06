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ΠΑΣΟΚ: Οργή και αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ
Πολιτική
19:00 - 06 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Οργή και αγανάκτηση στον επιχειρηματικό κόσμο για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Κοινή ανακοίνωση Γιώργου Νικητιάδη, Ελένης Βατσινά και των Τομέων Ανάπτυξης και Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης και Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Νικητιάδης, η Υπεύθυνη ΚΤΕ Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και Βουλευτής Ηρακλείου, Ελένη Βατσινά, καθώς και οι Τομείς Ανάπτυξης και Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του Κινήματος, με αφορμή τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή ανακοίνωση:

«Ο επιχειρηματικός κόσμος περίμενε από τον πρωθυπουργό συγκεκριμένες αποφάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άκουσε ακόμη μία ομιλία χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις, ακόμη και για μέτρα που οι ίδιοι οι υπουργοί της κυβέρνησης είχαν υποσχεθεί το τελευταίο διάστημα στην επιχειρηματική κοινότητα.

• Δεν κατάργησε την τεκμαρτή φορολόγηση, παρά τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με όλους τους εποπτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς, για την αποτελεσματικότητα των οποίων η κυβέρνηση επαίρεται.

• Δεν προχώρησε στη θεσμοθέτηση προοδευτικώς αυξανόμενου ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, ενός μέτρου χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απολύτως αναγκαίου για τη στοιχειώδη λειτουργία των επιχειρήσεων.

• Δεν κατάργησε το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις της Αττικής, όπου βρίσκεται σχεδόν το ήμισυ των επιχειρήσεων της χώρας, διατηρώντας μία διάκριση που δεν στηρίζεται σε κανένα οικονομικό επιχείρημα.

• Δεν μείωσε ουσιαστικώς τον συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Περιορίστηκε σε μείωση μόλις πέντε ποσοστιαίων μονάδων για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η μείωση του συντελεστή στο 50% μετατίθεται σε βάθος εξαετίας.

• Δεν μείωσε τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να αποκλιμακωθεί το μη μισθολογικό κόστος και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

• Δεν βελτίωσε την ενιαία ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο. Διατήρησε το ανώτατο όριο στις 72 δόσεις, απορρίπτοντας το αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας για 120 δόσεις και ουσιαστική απομείωση των προσαυξήσεων.

• Περιορίστηκε σε μία αόριστη υπόσχεση για τη διάθεση 1,5 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με στόχο την υποστήριξη δανείων που θα εξακολουθήσουν να χορηγούν οι εμπορικές τράπεζες. Δεν προχώρησε στην ανάδειξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε πραγματικό φορέα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφώνως με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μόλις 65.000 επιχειρήσεις θεωρούνται αξιόχρεες από το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα.

• Δεν αποδέχθηκε την αυτόματη παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων για τις συνεπείς εμπορικές επιχειρήσεις, αφήνοντας χιλιάδες επαγγελματίες εκτεθειμένους σε απότομες αυξήσεις μισθωμάτων και απώλεια της επαγγελματικής τους στέγης.

• Δεν ανακοίνωσε καμία παρέμβαση για το τεράστιο κενό στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και την εκκρεμή αδειοδότηση τεχνικών επαγγελμάτων.

• Από τα 3,6 δισ. ευρώ που αφαιρεί ετησίως από τα ελληνικά νοικοκυριά μέσω των αυξημένων εσόδων του ΦΠΑ που προκαλεί η ακρίβεια, επιστρέφει μόλις 2,2 δισ. ευρώ.

• Δεν παρουσίασε καμία ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εγκαταλείψει συνειδητώς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έχει εξαντλήσει την αξιοπιστία της και αδυνατεί να δώσει προοπτική στην πραγματική οικονομία.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο».

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