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«Σπίτι μου 3»: Στα 300.000 ευρώ το όριο αξίας ακινήτων – Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων
Ακίνητα
20:00 - 06 Σεπ 2026

«Σπίτι μου 3»: Στα 300.000 ευρώ το όριο αξίας ακινήτων – Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων

Reporter.gr Newsroom
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Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων του προγράμματος «Σπίτι μου 3», καθώς το ανώτατο όριο αξίας των ακινήτων αυξάνεται στις 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ που ίσχυε στα δύο προηγούμενα προγράμματα.

Η αλλαγή έρχεται μετά τα προβλήματα που είχαν καταγραφεί στην αναζήτηση κατάλληλων ακινήτων, καθώς σε αρκετές περιοχές ήταν δύσκολο να βρεθούν κατοικίες εντός του προηγούμενου ορίου. Τα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» είχαν, πάντως, υψηλή απορρόφηση.

Όπως ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το νέο πρόγραμμα, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν μεταφερθεί στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο να ενταχθούν περίπου 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά, κυρίως νέα ζευγάρια που αναζητούν την πρώτη τους κατοικία.

Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκότερους όρους και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο στεγαστικό πρόβλημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε, μάλιστα, ευρωπαϊκή διάσταση στο ζήτημα, ανακοινώνοντας ότι η στεγαστική κρίση θα αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

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