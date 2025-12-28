Γκύζη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη γυναίκα του και έβαλε τέλος στη ζωή του

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) στου Γκύζη όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Λοκρίδος, όπου ένας 66χρονος άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στο λαιμό την σύζυγο του. Έπειτα, ο δράστης ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, από εκεί πέρασε στο διπλανό κτήριο και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 66χρονος άφησε σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι.

Η σύζυγος του δράστη μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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