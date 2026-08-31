Τσουκαλάς: ΝΔ και ΕΛΑΣ ταυτίζονται στο θέμα των κόκκινων δανείων και των funds 

Με το δεδομένο ότι «39% αυξήθηκε την επταετία Μητσοτάκη το κόστος των τροφίμων, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε 20%», ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε τη Δευτέρα (31/8) στον ΣΚΑΪ τη νέα συμφωνία κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ.

«Είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια από πλαφόν στο μικτό κέρδος μέχρι καλάθια του νονού, του νοικοκυριού κ.ο.κ., Αν δεν αναδιατάξουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν συζητήσουμε τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού που θα καταγράφει πόσο έκαναν πριν τη μείωση και πόσο κοστίζουν μετά. Αν δεν στηρίξουμε πραγματικά το καταναλωτικό κίνημα, όπου θυμίζω ότι εμείς προτείναμε μια ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγών και προμηθευτών. Αν δεν γίνουν αυτά, όλα τα άλλα μέτρα έχει φανεί πως δεν αποδίδουν, είτε είναι καλών προθέσεων είτε είναι απλά πυροτεχνήματα. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διάθεση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια και γι’ αυτό οι όποιες παρεμβάσεις της δεν έχουν διάρκεια», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Και επιπλέον στάθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ήδη από την προηγούμενη ΔΕΘ: «έχουμε πει ήδη ποια βασικά αγαθά θα πήγαιναν στον μειωμένο συντελεστή. Έχουμε προτείνει για το βρεφικό γάλα να υπάρξει μηδενισμός και έχουμε πει ότι είναι μια συζήτηση που πιλοτικά πρέπει να τη δούμε. Άλλες χώρες την κάνουν και πέτυχε».

Μάλιστα έθεσε τη διάσταση του μειωμένου ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα νησιά, αποδομώντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν το εφαρμόζει σε όλη τη χώρα γιατί δεν περνά στον τελικό καταναλωτή. «Εκτός κι αν μας λέει η κυβέρνηση ότι έντιμοι επιχειρηματίες είναι μόνο στα νησιά», δηκτικά σχολίασε.

Απαντώντας στην Αλ. Σδούκου, που ήταν στο ίδιο πάνελ, και ισχυρίστηκε ότι αν -όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ- μειωθεί ο ΦΠΑ για παράδειγμα στο κρέας, το όφελος στην τιμή θα είναι 1 ευρώ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε με νόημα: «Διαφημίζετε ότι από σήμερα θα υπάρχουν μειώσει 20 και 30 λεπτά στις τιμές με τη συμφωνία κυρίων. Σας χαλάει το 1 ευρώ μείωση για παράδειγμα στο κρέας; Τη διετία η αύξηση στην τιμή του κρέατος ήταν στην Ελλάδα 17,83%. Στην Ευρωζώνη ήταν 10%. Έχουμε 7% αύξηση στη χώρα μας. Το λέει η Eurostat. Εξηγήστε γιατί συνέβη αυτό».

Απευθυνόμενος στην Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κάλεσε να απαντήσει «γιατί η Νέα Δημοκρατία άλλαξε γνώμη και ενώ το 2018 ήταν υπέρ του δικαιώματος να μπορεί ο δανειολήπτης να έχει δικαίωμα προαίρεσης, τώρα δεν είναι. Άκουσα στο ραδιόφωνο τον κ. Γεωργιάδη να λέει ασυναρτησίες. Δεν νομίζω ότι είναι άσχετος ο κ. Γεωργιάδης, μάλλον έκανε τον άσχετο, ακριβώς για να τα μπερδέψει. Το 2018 ο κ. Τζαβάρας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εκπροσωπούσε τον Πρωθυπουργό. Έκανε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε, γιατί δεν νομοθετείτε τη δυνατότητα προαίρεσης».

Ενώ ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, κατέδειξε: «Με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν έχει καμία σχέση. Το θέμα με ποιον θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, το έλυσε χθες ο κ. Σαμαράς -και με τον κύριο Τσούτσια και με τον κ. Σκορδά-. Είπε ξεκάθαρα ότι “εγώ θα είμαι ο εταίρος της Νέας Δημοκρατίας”. Οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με λόγο προγραμματικό. Ποιος είναι εκείνος που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, έχει πολλές επιλογές. Αν θέλει, όμως, εναλλακτική, προοδευτική, κυβερνητική επιλογή, έχει μόνο μία: το ΠΑΣΟΚ».

Στο ζήτημα του Έ Αντιπροέδρου της Βουλής, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη βουλευτή του Ε. Ακρίτα, ο κ. Τσουκαλάς αντέτεινε στην Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας: «Έχετε ψηφίσει και έχετε πει “ναι” στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για Πρόεδρο της Βουλής. Είστε τόσο αντιθεσμικοί. Έχετε γίνει ακροδεξιά. Είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικό κόμμα δεν ψηφίζει αντιπρόεδρο από την αντιπολίτευση πέραν της ακροδεξιάς. Πρώτη φορά. Πάει τελείως αντιθεσμικά η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το Κέντρο. Δίνει τον πολιτικό τόνο ο κ. Γεωργιάδης. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι πια ο κ. Γεωργιάδης».

Τέλος, σχετικά με τη διπλή επίσκεψη Α. Τσίπρα στη ΔΕΘ ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «το παράξενο είναι ότι πάει δύο φορές. Το ότι πάει, δηλαδή, μία φορά πριν μιλήσει ο Ανδρουλάκης στην 3η Σεπτέμβρη και μία φορά πριν ξαναμιλήσει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Αυτό πράγματι δείχνει πως δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι η ΕΛΑΣ κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και δεν ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία».

Ανέδειξε μάλιστα την προγραμματική ταύτιση ΕΛΑΣ-Νέας Δημοκρατίας σε αρκετά θέματα: «Για παράδειγμα, στο θέμα των κόκκινων δανείων, έχουμε απόλυτη συμφωνία της ΕΛΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ένα πρόγραμμα. κομμένο και ραμμένο στα funds. Προσχώρησε πρώτα η Νέα Δημοκρατία στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπέρ των funds και των πλειστηριασμών. Η πρόταση της ΕΛΑΣ ότι “πρέπει να κερδίσουν και τα funds και οι δανειολήπτες”, δεν υπάρχει για εμάς. Εμείς έχουμε καθαρό πρόσημο και λέμε ότι με το πρόγραμμα μας θα χάσουν κάτι τα funds από αυτά που τους έχει δώσει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έχουν την κερδοφορία που έχουν σήμερα, -200, 300, 400 εκατομμύρια.

Στο θέμα του νόμου Κατρούγκαλου έχουν πλήρη συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία εφάρμοσε τον νόμο Κατρούγκαλου και τον υπερασπίζονται από κοινού. Στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ακούσαμε στελέχη του κόμματος ΕΛΑΣ, όπως και η κυβέρνηση, μάλιστα να υπερακοντίζουν ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι “μονομερής ενέργεια” χώρας μας! Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχουν επίσης πλήρη συμφωνία».

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