«Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.»: Πρεμιέρα Τρίτη 1/9 για το νέο σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. – Drones και AI εναντίον μποτιλιαρίσματος

Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία περνά από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, το νέο σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, με την ονομασία «Traffic Commander». Παράλληλα, ενεργοποιείται η επιχειρησιακή ομάδα «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης), με αποστολή την άμεση παρέμβαση σε σημεία όπου καταγράφονται σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας.

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικά μέσα, όπως κάμερες, drones, μοτοσικλετιστές της Τροχαίας και συμβατικές δυνάμεις τροχονόμων, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό των προβλημάτων και την άμεση αντιμετώπισή τους.

Το «Traffic Commander» είχε τεθεί σε πιλοτική λειτουργία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, το ουσιαστικό τεστ για την αποτελεσματικότητά του αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία και η καθημερινή δραστηριότητα στην Αττική θα επανέλθει σε πλήρη ρυθμό.

Αξιοποίηση τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, το σύστημα αξιοποιεί προσωπικό, τεχνολογία και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν ενιαίο μηχανισμό διαχείρισης του κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο.

Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα συνδέεται με το μέγεθος της κυκλοφορίας στην Αττική. Στο λεκανοπέδιο ζουν περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ μόνο στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα. Παράλληλα, το οδικό δίκτυο της Αττικής ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα.

Με την επαναφορά της έντονης κυκλοφορίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι το σύστημα θα καλείται να διαχειρίζεται περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα ημερησίως.

Στο επιχειρησιακό σκέλος θα συμμετέχουν περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., τόσο από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και από το πεδίο, με παρουσία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Επιχειρησιακό κέντρο στη ΓΑΔΑ

Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο έχει το επιχειρησιακό κέντρο που στεγάζεται στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ, ο οποίος έχει εκσυγχρονιστεί για να υποστηρίξει τη λειτουργία του «Traffic Commander».

Από το κέντρο θα συγκεντρώνονται και θα αξιοποιούνται δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, ώστε οι αρμόδιοι αξιωματικοί να έχουν σε πραγματικό χρόνο μια ενιαία και διαρκώς επικαιροποιημένη εικόνα της κυκλοφοριακής κατάστασης.

Στις πηγές αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 235 κάμερες κυκλοφορίας, πληροφορίες για τροχαία συμβάντα και οδικά έργα, δεδομένα για τις καιρικές συνθήκες, στοιχεία από τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και επιχειρησιακές αναφορές.

Η συγκέντρωση των δεδομένων στο ίδιο επιχειρησιακό περιβάλλον αποσκοπεί στην ταχύτερη ανάλυση της κυκλοφορίας και στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των διαθέσιμων δυνάμεων.

Ο ρόλος των 10 drones

Στο επιχειρησιακό σχέδιο εντάσσονται επίσης 10 drones, τα οποία θα επιτηρούν περιοχές του λεκανοπεδίου και θα μεταδίδουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αξιωματικοί θα μπορούν να εντοπίζουν ταχύτερα τα σημεία στα οποία απαιτείται παρέμβαση και να κατευθύνουν ανάλογα τις δυνάμεις της Τροχαίας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Το «Traffic Commander» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., με βασικό στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκύπτουν από τον μεγάλο όγκο πληροφοριών, την ύπαρξη πολλαπλών πηγών δεδομένων, την απουσία μέχρι σήμερα μιας ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας και τον χρόνο που απαιτείται για τη διαβίβαση και αξιοποίηση των πληροφοριών.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο όπου ο εντοπισμός ενός περιστατικού, η αξιολόγησή του και η κινητοποίηση των κατάλληλων δυνάμεων θα πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερο συντονισμό.

Η αποστολή του Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.

Στο πεδίο, καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνει η ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., η οποία θα λειτουργεί ως ευέλικτη επιχειρησιακή δύναμη για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, «το Traffic Commander και ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο που συνδέει το Επιχειρησιακό Κέντρο με τις δυνάμεις της Τροχαίας, τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο πεδίο, τα διαθέσιμα μέσα και τη διοίκηση».

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. έχει συγκεκριμένη αποστολή: να φτάνει άμεσα στα λεγόμενα «προβληματικά σημεία» και να παρεμβαίνει προκειμένου να αντιμετωπίζονται περιστατικά που προκαλούν κυκλοφοριακή ασφυξία στους δρόμους της Αττικής.

«Εκτιμούμε πως με την ομάδα αυτή θα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα και πιο άμεσα τα περιστατικά, θα βοηθάμε στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και θα μειώσουμε τους χρόνους που οι οδηγοί ταλαιπωρούνται στους δρόμους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους», ανέφερε ο ταξίαρχος Καλταμπάνης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα απαιτηθεί δοκιμαστική περίοδος υπό συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας, προκειμένου να αξιολογηθεί στην πράξη ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Στόχος η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Κεντρικός στόχος του νέου συστήματος είναι η ταχύτερη ανταπόκριση στα κυκλοφοριακά συμβάντα, η ασφαλέστερη και πιο στοχευμένη παρέμβαση των δυνάμεων και ο καλύτερος συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει εκτιμήσει ότι, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος και σε βάθος χρόνου, θα μπορούσε να καταστεί εφικτή ακόμη και βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25%.

Χαρτογραφήθηκαν τα «δύσκολα» σημεία – Οι τομείς τροχονομικής παρέμβασης

Σημειώνεται πως έχει γίνει ευρεία «χαρτογράφηση» των λεγόμενων δύσκολων -κυκλοφοριακά- σημείων όπου και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

* Στον Τομέα Αθηνών: Λ. Συγγρού, Βασ. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Λ. Αλεξάνδρας – Λ. Κηφισίας και Αρδητού – Βουλιαγμένης.

* Στη Νοτιοανατολική Αττική: Λ. Ελ.Βενιζέλου και Λ. Βουλιαγμένης.

* Στον Τομέα της Καλλιθέας: Λ. Ποσειδώνος.

* Στον Τομέα Πειραιά: Ακτή Μιαούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαμπράκη.

* Στον Τομέα Δυτικής Αττικής: Λ. Σχιστού, Ασπροπύργου και Λ. Αθηνών.

* Στη Βορειοανατολική Αττική: Λ. Κηφισίας και Λ. Μεσογείων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μόλις γίνεται αντιληπτό μέσω του ρυθμιστή τροχονόμου ή του drone ή από άλλη πηγή ότι έχει συμβεί κάτι έκτακτο, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία, θα υπάρχει άμεση επέμβαση από τους δικυκλιστές της Ομάδας οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στους σηματοδότες και θα κάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση της κυκλοφορίας.

Με την ειδική αυτή “task force” της κίνησης εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί η «αδυναμία» των περιπολικών να φθάσουν γρήγορα στο σημείο και να διαχειριστούν το περιστατικό, καθώς εγκλωβίζονται στην κίνηση. Με την έγκαιρη παρέμβαση θα αποφεύγεται το φαινόμενο «ντόμινο» στη συμφόρηση. Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις των μηχανικών βλαβών ή των μικροατυχημάτων.