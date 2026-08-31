Τι σχεδιάζει η ΕΛΑΣ στην οικονομία – Παραγωγική ανασυγκρότηση και φορολογική δικαιοσύνη

Σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων θα έχει σήμερα, Δευτέρα (31/8), ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συζητήσουν ενόψει της παρουσίασης του προγράμματος της ΕΛΑΣ σε δύο ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Το τρίπτυχο «έντιμη διακυβέρνηση – δίκαιη ανάπτυξη – παραγωγική ανασυγκρότηση» είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματος του νέου κόμματος Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο του δεν θα προβεί σε καμία εξαγγελία χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο, ενώ τα προτεινόμενα μέτρα δεν αντιβαίνουν στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Έμφαση δίνεται, ακόμη, στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, στις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, τις εξαγωγές και την καινοτομία· ένα μοντέλο που – όπως υποστηρίζεται – θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν η δουλειά αποδίδει περισσότερο, χωρίς να χρειάζεται επιμήκυνση του εργασιακού ωραρίου.

Στον πυρήνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης τίθενται οι νέοι, με την ΕΛΑΣ να τονίζει πως θα πρέπει να υποστηριχθούν σε όλα τα επίπεδα, από τις σπουδές μέχρι την εργασία. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα και για τη στήριξη των ΜμΕ, της οικογένειας και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Μερικά βασικά σημεία αναμένεται να είναι:

(α) Η διαχείριση των δημόσιων αγαθών, όπως το νερό και η ενέργεια αντιμετωπίζονται ως βασικές παραγωγικές υποδομές και βάσεις για την ανάπτυξη

(β) Η αποκέντρωση που θα δώσει «ανάσα» στην περιφέρεια

(γ) Η ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, η προσιτή κατοικία, η ασφάλεια στις μεταφορές, η ενίσχυση της αγροτοδιατροφής είναι μερικές μόνο από τις κινητήριες δυνάμεις που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα με γνώμονα το κοινό όφελος.