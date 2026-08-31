ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τι σχεδιάζει η ΕΛΑΣ στην οικονομία – Παραγωγική ανασυγκρότηση και φορολογική δικαιοσύνη
Πολιτική
08:47 - 31 Αυγ 2026

Τι σχεδιάζει η ΕΛΑΣ στην οικονομία – Παραγωγική ανασυγκρότηση και φορολογική δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων θα έχει σήμερα, Δευτέρα (31/8), ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συζητήσουν ενόψει της παρουσίασης του προγράμματος της ΕΛΑΣ σε δύο ημέρες στη Θεσσαλονίκη.  

Το τρίπτυχο «έντιμη διακυβέρνηση – δίκαιη ανάπτυξη – παραγωγική ανασυγκρότηση» είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματος του νέου κόμματος Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο του δεν θα προβεί σε καμία εξαγγελία χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο, ενώ τα προτεινόμενα μέτρα δεν αντιβαίνουν στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Έμφαση δίνεται, ακόμη, στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, στις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, τις εξαγωγές και την καινοτομία· ένα μοντέλο που – όπως υποστηρίζεται – θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν η δουλειά αποδίδει περισσότερο, χωρίς να χρειάζεται επιμήκυνση του εργασιακού ωραρίου.

Στον πυρήνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης τίθενται οι νέοι, με την ΕΛΑΣ να τονίζει πως θα πρέπει να υποστηριχθούν σε όλα τα επίπεδα, από τις σπουδές μέχρι την εργασία. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα και για τη στήριξη των ΜμΕ, της οικογένειας και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Μερικά βασικά σημεία αναμένεται να είναι:

(α) Η διαχείριση των δημόσιων αγαθών, όπως το νερό και η ενέργεια αντιμετωπίζονται ως βασικές παραγωγικές υποδομές και βάσεις για την ανάπτυξη

(β) Η αποκέντρωση που θα δώσει «ανάσα» στην περιφέρεια

(γ) Η ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, η προσιτή κατοικία, η ασφάλεια στις μεταφορές, η ενίσχυση της αγροτοδιατροφής είναι μερικές μόνο από τις κινητήριες δυνάμεις που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα με γνώμονα το κοινό όφελος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Shein: Από τα $100 δισ. στα $26 δισ. η αποτίμηση – Το μεγάλο στοίχημα της IPO
Επιχειρήσεις

Shein: Από τα $100 δισ. στα $26 δισ. η αποτίμηση – Το μεγάλο στοίχημα της IPO

Γερμανία: Οι επιχειρήσεις κατευθύνουν το 10% των επενδύσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Ειδήσεις

Γερμανία: Οι επιχειρήσεις κατευθύνουν το 10% των επενδύσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα – Τι αλλάζει στο ράφι
Οικονομία

Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα – Τι αλλάζει στο ράφι

ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς
Πολιτική

ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/08/2026 - 09:29

Ήπειρος: Αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/08/2026 - 09:24

Eurobank: Αγορά1,08 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι 4,94 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/08/2026 - 09:22

Τζάνειο: Άνδρας με διαμπερές τραύμα στον ώμο – Τι είπε στην αστυνομία

Επιχειρήσεις
31/08/2026 - 09:15

Shein: Από τα $100 δισ. στα $26 δισ. η αποτίμηση – Το μεγάλο στοίχημα της IPO

Χρηματιστήρια
31/08/2026 - 09:10

Ασιατικές αγορές: Απώλειες μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
31/08/2026 - 08:56

Γερμανία: Οι επιχειρήσεις κατευθύνουν το 10% των επενδύσεων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Πολιτική
31/08/2026 - 08:47

Τι σχεδιάζει η ΕΛΑΣ στην οικονομία – Παραγωγική ανασυγκρότηση και φορολογική δικαιοσύνη

Γρηγόρης Νικολόπουλος
31/08/2026 - 08:46

Η ΔΕΘ πεδίο «φιλανθρωπίας» και παροχολογίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/08/2026 - 08:31

Θερινές εκπτώσεις: Αυλαία με χαμηλότερο τζίρο – €400 εκατ. κάτω από τον αρχικό στόχο

Πολιτική
31/08/2026 - 08:19

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η ώρα των υπογραφών για την αμυντική συμφωνία €3 δισ. Ελλάδας-Ισραήλ

Οικονομία
31/08/2026 - 08:12

Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα – Τι αλλάζει στο ράφι

Εμπορεύματα
31/08/2026 - 08:06

Πετρέλαιο: «Άλμα» σχεδόν 5% στο Brent μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Γιώργος Ραυτόπουλος
31/08/2026 - 08:00

Μια αρνητική εξέλιξη για την Ευρώπη

Business Facts
31/08/2026 - 07:56

Οι νέοι αναζητούν αυτονομία μέσω της επιχειρηματικότητας – Οι top 10 επιλογές καριέρας

Εργασιακά
31/08/2026 - 07:10

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:43

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:17

Βαρθολομαίος για την οικολογική κρίση: Ο σύγχρονος «ανθρωποθεός» καταστρέφει τον πλανήτη

Πολιτική
30/08/2026 - 21:50

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων

Οικονομία
30/08/2026 - 21:45

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:45

Νετανιάχου κατά ΕΕ για την Κύπρο: Σιωπά απέναντι στην τουρκική κατοχή

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:30

Κόστα μετά το «όχι» της Ισλανδίας στην ΕΕ: Να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:29

Κυψέλη: Νεκρό έμβρυο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 21:24

ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς

Πολιτική
30/08/2026 - 21:15

ΕΛ.Α.Σ: Ανακοίνωσε το Οργανωτικό Γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:59

Ερντογάν: Πάνω από 100 δισ. δολάρια το κόστος των έργων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:30

Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή στις ΗΠΑ

Νομίσματα
30/08/2026 - 20:29

Χρυσός και Bitcoin: Το «αδύναμο» δολάριο φουντώνει το ράλι – Οι νέες κινήσεις των επενδυτών

Πολιτική
30/08/2026 - 19:55

ΥΠΕΘΟ: Στο ΠΑΣΟΚ μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνουν τον λογαριασμό στους συνεπείς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 19:44

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Βαθιά θλίψη» από τη Λευκωσία – 8 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 19:25

Πολιτική κόντρα με φόντο Σαμαρά: Τσιούτσιας κατά Μητσοτάκη – Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ